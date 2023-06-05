Об этом стало известно из данных Госстраха Латвии. Напомним, что Латвия продолжит финансовые выплаты украинцам.

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Так, согласно закону о поддержке гражданского населения Украины, автомобили Латвии могут безвозмездно передаваться в собственность правительства Украины. Цель – содействие предотвращению последствий чрезвычайной ситуации, связанной с боевыми действиями в нашей стране.

Отметим, что только за последние сутки в Латвии были задержаны 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения. За такое вождение было возбуждено 4 административных дела и 13 уголовных производств. В 5 случаях авто пойманных водителей будут конфискованы, а с 8 водителей будет взыскана стоимость транспортных средств.

Обратите внимание! В Латвии предусматривается уголовная ответственность с конфискацией транспортного средства за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или анализе крови превышает показатель 1,5. К тому же уголовная ответственность предусмотрена за управление автомобилем в состоянии опьянения наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ.

Таможня передала конфискованные автомобили в ВСУ

Напомним, что киевская таможня передала воинской части сразу три легковых автомобиля. Эти автомобили были конфискованы в доход государства согласно постановлениям суда по делам о нарушении таможенных правил, заведенных таможней.

После решения суда транспортные средства находились в киевской таможне. Среди переданных автомобилей – Mercedes-Benz C-class, BMW X3 и Volkswagen Golf.

Кстати, с начала полномасштабного вторжения киевская таможня передала силам обороны четыре десятка транспортных средств.