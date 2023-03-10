В Латвии решили передавать Украине автомобили, конфискованные за управление в нетрезвом состоянии. Машины будут направлять ВСУ и медикам.

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Отправили 8 авто

Первые 8 латвийских автомобилей будут переданы армейским частям Минобороны Украины, Винницкой областной клинической больнице и Территориальному медобъединению Купянского совета.

Предварительная рыночная стоимость всех 8 машин оценивается примерно в 18 500 евро.

Какие авто получит Украина:

Honda Accord 2008 г.

Toyota Corolla Verso 2007 г.

Volvo V50 2011 г.

Volvo V70 2002г.

Volkswagen Touran 2006 г.

Volkswagen Passat 2008 г.

Volkswagen Golf 1999г.

Opel Zafira 2007 г.

Кстати, в одном из авто пьяный водитель прицепил российский флаг.



Авто пьяного водителя / Фото Delfi

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