В Латвії вирішили передавати Україні автомобілі, конфісковані за керування у нетверезому стані. Машини направлятимуть ЗСУ та медикам.

Читайте також Прем'єр Латвії переконаний, що бойові літаки в України будуть: з чим виникають питання

Відправили 8 авто

Перші 8 латвійських автомобілів передадуть армійським частинам Міноборони України, Вінницькій обласній клінічній лікарні та Територіальному медоб'єднанню Куп'янської ради.

Попередня ринкова вартість усіх 8 машин оцінюється приблизно 18 500 євро.

Які авто отримає Україна:

Honda Accord 2008 р.

Toyota Corolla Verso 2007 р.

Volvo V50 2011 р.

Volvo V70 2002 р.

Volkswagen Touran 2006 р.

Volkswagen Passat 2008 р.

Volkswagen Golf 1999 р.

Opel Zafira 2007 р.

До речі, в одному з авто п'яний водій причепив російський прапор.



Авто п'яного водія / Фото Delfi

Допомога Латвії: останні новини