В Латвії вирішили передавати Україні автомобілі, конфісковані за керування у нетверезому стані. Машини направлятимуть ЗСУ та медикам.

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Відправили 8 авто

Перші 8 латвійських автомобілів передадуть армійським частинам Міноборони України, Вінницькій обласній клінічній лікарні та Територіальному медоб'єднанню Куп'янської ради.

Попередня ринкова вартість усіх 8 машин оцінюється приблизно 18 500 євро.

Які авто отримає Україна:

  • Honda Accord 2008 р.
  • Toyota Corolla Verso 2007 р.
  • Volvo V50 2011 р.
  • Volvo V70 2002 р.
  • Volkswagen Touran 2006 р.
  • Volkswagen Passat 2008 р.
  • Volkswagen Golf 1999 р.
  • Opel Zafira 2007 р.

До речі, в одному з авто п'яний водій причепив російський прапор.


Авто п'яного водія / Фото Delfi

Допомога Латвії: останні новини

  • Латвія надіслала Україні нову військову допомогу, до якої увійшли Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотники.
  • Крім того, у лютому Національна рада з електронних засобів інформації Латвії тимчасово обмежила доступ до сайтів, пов'язаних із російськими пропагандистськими ЗМІ. Під блокування потрапили сайти, пов'язані з Russia Today English тощо.