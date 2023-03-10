В Латвії вирішили передавати Україні автомобілі, конфісковані за керування у нетверезому стані. Машини направлятимуть ЗСУ та медикам.
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Відправили 8 авто
Перші 8 латвійських автомобілів передадуть армійським частинам Міноборони України, Вінницькій обласній клінічній лікарні та Територіальному медоб'єднанню Куп'янської ради.
Попередня ринкова вартість усіх 8 машин оцінюється приблизно 18 500 євро.
Які авто отримає Україна:
- Honda Accord 2008 р.
- Toyota Corolla Verso 2007 р.
- Volvo V50 2011 р.
- Volvo V70 2002 р.
- Volkswagen Touran 2006 р.
- Volkswagen Passat 2008 р.
- Volkswagen Golf 1999 р.
- Opel Zafira 2007 р.
До речі, в одному з авто п'яний водій причепив російський прапор.
Авто п'яного водія / Фото Delfi
Допомога Латвії: останні новини
- Латвія надіслала Україні нову військову допомогу, до якої увійшли Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотники.
- Крім того, у лютому Національна рада з електронних засобів інформації Латвії тимчасово обмежила доступ до сайтів, пов'язаних із російськими пропагандистськими ЗМІ. Під блокування потрапили сайти, пов'язані з Russia Today English тощо.