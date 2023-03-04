Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш дал надежду украинцам. Он уверен, что западные партнеры обязательно начнут снабжение истребителей Украины.
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В чем состоит проблема
Премьер Латвии отметил, если его страна имела истребители, то передала бы их Украине. Однако, по его словам, поставка боевых самолетов – это только вопрос времени.
Я не вижу причин, почему Запад не должен снабжать истребителей. Если украинцам нужны истребители, они должны получить их. Они уже неоднократно доказывали, что быстро учатся управлять новой техникой,
– заявил Кариньш.
Он также добавил, что война должна завершиться победой Украины и соответственно поражением России.
"Как будет выглядеть эта победа – решат сами украинцы. Наша задача – помочь им достичь своих целей. Каждому своим способом. Мы, латвийцы, поставляем им ракеты "Стингер", самоходные гаубицы, вертолеты, форму и медикаменты. Если бы у нас были танки, мы бы и их снабжали", – сказал он.
Почему ЕС колеблется с предоставлением самолетов
- Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур объяснил, что дело не в отправке самолетов, а в возможностях.
- Имеется в виду воздушные авиазаправщики и запасные части, а также техническое обслуживание, обучение пилотов, аэропорты и работа по техническому обслуживанию и созданию складов.
- "Вы знаете, это полная цепочка всего, что вам нужно, чтобы предоставить истребители – это все о возможностях, а не просто о предоставлении истребителей", – отметил эстонский министр.
- Он добавил, что если Украина завтра получит один F-16, это не решит все проблемы.