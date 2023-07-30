Так, вони заінтригували, що ці літальні апарати "до Архангельська не долетять", але це "поки що". Волонтери також попросили підтримати наші Сили Оборони.

До теми Ворожої логістики в Криму меншає: в ЗСУ з’явились можливості масованих дронових атак

Стерненко і Притула заінтригували "сюрпризом" для росіян

На відео волонтери вирішили пограти в міста, і стали називати російські міста, де вже чули вибухи та жалілися на атаки безпілотників. Притула також зазначив, що він та Стерненко гадки не мають що ж може літати у Москву.

Та запевняємо, що ви, хто донатив на помсту, тут гарантовано не причетні. Далі буде, це тільки пристрілка,

– наголосив волонтер.

Притула і Стерненко анонсували "сюрприз" для російських міст / Відео з телеграм-каналу Сергія Притули

Згодом цікавий пост на своєму телеграм-каналі опублікував і Сергій Стерненко. Він зазначив, що Москва має звикати до ударів, а війна проти нашої держави має закінчитися на її руїнах.



Сергій Стерненко на фоні безпілотника / Фото з телеграм-каналу Сергія Стерненка

Наостанок волонтер запевнив, що так воно і буде. Вочевидь, це ті дрони, на які збирали українці у рамках акції "На помсту", яку організували волонтери.

Україна почала впроваджувати виробництво БпЛА