Так, вони заінтригували, що ці літальні апарати "до Архангельська не долетять", але це "поки що". Волонтери також попросили підтримати наші Сили Оборони.
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Стерненко і Притула заінтригували "сюрпризом" для росіян
На відео волонтери вирішили пограти в міста, і стали називати російські міста, де вже чули вибухи та жалілися на атаки безпілотників. Притула також зазначив, що він та Стерненко гадки не мають що ж може літати у Москву.
Та запевняємо, що ви, хто донатив на помсту, тут гарантовано не причетні. Далі буде, це тільки пристрілка,
– наголосив волонтер.
Притула і Стерненко анонсували "сюрприз" для російських міст / Відео з телеграм-каналу Сергія Притули
Згодом цікавий пост на своєму телеграм-каналі опублікував і Сергій Стерненко. Він зазначив, що Москва має звикати до ударів, а війна проти нашої держави має закінчитися на її руїнах.
Сергій Стерненко на фоні безпілотника / Фото з телеграм-каналу Сергія Стерненка
Наостанок волонтер запевнив, що так воно і буде. Вочевидь, це ті дрони, на які збирали українці у рамках акції "На помсту", яку організували волонтери.
Україна почала впроваджувати виробництво БпЛА
- Міністр оборони Олексій Резніков 30 липня заявив, що в Україні почався "справжній бум" з виробництва вітчизняних безпілотників. За його словами, це стало можливим після кількох важливих дій уряду.
- Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у 2023 році уряд передбачив виділення близько 40 мільярдів гривень з бюджету на інвестиції у виробництві українських безпілотників. Це вдесятеро більше ніж було у 2022 році.
- Крім цього, в Україні розробили надводний безпілотник нового покоління. Його назвали Морським автономним охоронним безпілотним роботизованим апаратом, або просто – MAGURA.