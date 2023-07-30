Міністр оборони наголосив, що це стало можливим завдяки програмам, які запровадив наш уряд. За його словами, наразі виробництво цих дронів лише нарощується й стає простішим для розробників.

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Що відбувається з виробництвом українських дронів

Резніков наголосив, що у 2022 році, завдяки ініціативі Міноборони, український уряд спростив процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки. Саме це стало ключовим моментом у налагодженні виробництва вітчизняних літальних апаратів.

В Україні справжній бум виробництва дронів. Завдяки нашій політиці Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям тощо,

– наголосив міністр.

Він також зазначив, що тепер процедура введення в експлуатацію дронів замість 2 років сягає лічених тижнів разом з укладанням державних контрактів. До того ж він зауважив, що українська влада врегулювала питання прибутків для вітчизняних постачальників сектора оборони. Тому тепер вони мають однакові права з іноземними виробниками літальних апаратів.

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