Сегодня беспилотники являются одной из самых больших потребностей украинской армии. Они позволяют не только нанести урон врагу, но и сохранить жизнь наших героических защитников и защитниц.

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Десятки миллиардов на производство собственных беспилотников

Поддержка волонтеров и закупка иностранных беспилотников – важный вклад в победу, но и Украине нужно наладить производство собственных дронов. Этот процесс уже запущен и в него вливаются значительные средства.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в 2023 году предусмотрено выделение 40 миллиардов гривен из бюджета на инвестиции в украинских производителей беспилотников. Уже сейчас у 40 компаний есть соответствующие контракты с государством, а производство беспилотников выросло как минимум в 10 раз.

В 2022 году в производство украинских дронов вложили 4 миллиарда гривен. Тогда этим направлением занималось менее 10 компаний.

Видео работы украинских беспилотников по уничтожению российской техники – это лучший результат и свидетельство наших совместных действий с украинскими производителями,

– заявил Шмигаль.

Также премьер напомнил, что ранее удалось устранить таможенные барьеры для ввоза запчастей и комплектаций, поднять долю прибыли производителей дронов до 25% и принять другие решения, позволяющие наращивать массовое производство боеприпасов для беспилотников.

В Минобороны сообщалось, что уже применили 28 моделей беспилотников украинского производства.