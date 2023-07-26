Сегодня беспилотники являются одной из самых больших потребностей украинской армии. Они позволяют не только нанести урон врагу, но и сохранить жизнь наших героических защитников и защитниц.
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Десятки миллиардов на производство собственных беспилотников
Поддержка волонтеров и закупка иностранных беспилотников – важный вклад в победу, но и Украине нужно наладить производство собственных дронов. Этот процесс уже запущен и в него вливаются значительные средства.
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в 2023 году предусмотрено выделение 40 миллиардов гривен из бюджета на инвестиции в украинских производителей беспилотников. Уже сейчас у 40 компаний есть соответствующие контракты с государством, а производство беспилотников выросло как минимум в 10 раз.
Видео работы украинских беспилотников по уничтожению российской техники – это лучший результат и свидетельство наших совместных действий с украинскими производителями,
– заявил Шмигаль.
Также премьер напомнил, что ранее удалось устранить таможенные барьеры для ввоза запчастей и комплектаций, поднять долю прибыли производителей дронов до 25% и принять другие решения, позволяющие наращивать массовое производство боеприпасов для беспилотников.
В Минобороны сообщалось, что уже применили 28 моделей беспилотников украинского производства.