Про це повідомляють російські ЗМІ. Згодом стало відомо, що буцімто горить цех з виробництва акумуляторів, передає 24 Канал.

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Що сталося у Московської області

Про "вибухи" в Ачкасово пропагандисти повідомили близько 14:20 за місцевим часом. На кадрах, які виклали у мережу, чітко видно, що внаслідок вибуху у небо здійнявся білий стовп густого диму.

У Ачкасово пролунали "вибухи" й здійнявся вгору стовп диму: дивіться відео

Спочатку очевидці повідомляли, що буцімто горить склад з акумуляторами країни-агресорки. Згодом стало відомо, що це був цех, де виготовляли ці батареї.

У Підмосков'ї горів цех з виробництва акумуляторів: дивіться відео

Цей білий дим бачили також і жителі кількох сусідніх населених пунктів поблизу Ачкасового. Жителі села казали, що на цьому підприємстві начебто була "надзвичайна подія".

Дим бачили й в сусідніх селах Підмосков'я: дивіться відео

Крім того, російські правоохоронці повідомили, що з цеху з виробництва кисневих акумуляторів нібито евакуювали 7 людей. Вони також наголосили, що площа пожежі становить 300 квадратних метрів.

На цеху внаслідок пожежі евакуювали людей: дивіться відео

Наразі достеменно невідомо, чи вдалося окупантам загасити пожежу на цеху. Крім цього, окупанти не повідомляли чи є внаслідок цієї "пожежі" постраждалі та які масштаби пошкодження будівлі.

Білий хімічний дим у Московській області після "вибуху" / Фото з російських телеграм-каналів

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