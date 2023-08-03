Об этом сообщают российские СМИ. Впоследствии стало известно, что горит цех по производству аккумуляторов, передает 24 Канал.

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Что произошло в Московской области

О "взрывах" в Ачкасово пропагандисты сообщили около 14:20 по местному времени. На выложившихся в сеть кадрах четко видно, что в результате взрыва в небо поднялся белый столб густого дыма.

В Ачкасове раздались "взрывы" и поднялся вверх столб дыма: смотрите видео

Сначала очевидцы сообщали, что горит склад с аккумуляторами страны-агрессорки. Впоследствии стало известно, что это был цех, где производили эти батареи.

В Подмосковье горел цех по производству аккумуляторов: смотрите видео

Этот белый дым видели и жители нескольких соседних населенных пунктов вблизи Ачкасового. Жители села говорили, что на этом предприятии вроде бы было "чрезвычайное событие".

Дым видели и в соседних селах Подмосковья: смотрите видео

Кроме того, российские правоохранители сообщили, что из цеха по производству кислородных аккумуляторов якобы были эвакуированы 7 человек. Они также подчеркнули, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

В цехе в результате пожара эвакуировали людей: смотрите видео

Пока неизвестно, удалось ли оккупантам потушить пожар в цехе. Кроме этого, оккупанты не сообщали, есть ли в результате этого "пожара" пострадавшие и какие масштабы повреждения здания.

Белый химический дым в Московской области после "взрыва" / Фото из российских телеграм-каналов

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