Об этом в интервью заявил командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа. Он также добавил, что гарнизон Змеиного не имел такого вооружения, которое позволило бы противостоять полномасштабной российской агрессии.
Важно "Мы тебя добыли в борьбе": медик из Змеиного Александр Куртев вернулся из вражеского плена
Гарнизон Змеиного собирались эвакуировать
Неижпапа рассказал, что гарнизон Змеиного имел на вооружении определенное стрелковое оружие и противотанковые средства, однако этого было недостаточно для того, чтобы противостоять полномасштабной российской агрессии. Кроме того, тогда не было полноценного прикрытия с воздуха или моря, потому что на вооружении нет кораблей-носителей крылатых ракет.
"Этот гарнизон при полномасштабной агрессии не мог противостоять такой армаде Российской Федерации. Он был выставлен для того, чтобы в первую очередь предотвратить так называемые асимметричные действия, которые могли быть в случае развертывания какого-то "крымского сценария". Если бы происходило захват силами специальных операций РФ, то для отражения таких действий был размещен наш гарнизон на острове", – объяснил Неижпапа.
Командующий ВМС также добавил, что у Украины до начала также не было береговых ракетных войск, которые могли бы, как сейчас, поразить российские корабли. Кроме того, не было средств ПВО, средней дальности, которые могли бы уничтожать вражеские самолеты. Поэтому гарнизон Змеиного оказался в очень сложной ситуации и ВМС планировали провести эвакуацию, но не успели.
Я пригласил разрешение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по эвакуации этого гарнизона. Получил разрешение. Но в связи с погодными условиями мы не успели это сделать, к сожалению,
– рассказал Неижпапа.
Захват и увольнение Змеиного: главное
- 24 февраля 2022 года российские захватчики поставили ультиматум защитникам острова Змеиный – либо они сдаются, либо будут убиты. Тогда прозвучала легендарная фраза украинских защитников: "Русский военный корабль, иди на**й".
- В конце концов, российский крейсер "Москва" в том направлении отправился, когда украинские защитники его уничтожили ракетой "Нептун". В ночь на 13 апреля украинские защитники отправили российский ракетоноситель на дно Черного моря. Это стало важным шагом в освобождении Змеиного.
- Украинские защитники продолжали выбивать оккупантов из Змеиного и 30 июня 2022 года россияне сделали "жест доброй воли" и сбежали с острова. Уже 4 июля 2022 года на Змеином снова взвился украинский флаг.