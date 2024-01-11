Про це в інтерв'ю заявив командувач Військово-морських сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа. Він також додав, що гарнізон Зміїного не мав такого озброєння, яке б дало можливість протистояти повномасштабній російській агресії.

Важливо "Ми тебе вибороли": медик зі Зміїного Олександр Куртєв повернувся з ворожого полону

Гарнізон Зміїного збиралися евакуювати

Неїжпапа розповів, що гарнізон Зміїного мав на озброєнні певну стрілкову зброю та протитанкові засоби, однак цього було недостатньо для того, щоб протистояти повномаштабній російській агресії. Окрім того, тоді не було повноцінного прикриття з повітря чи з моря, бо на озброєнні немає кораблів-носіїв крилатих ракет.

"Цей гарнізон при повномасштабній агресії не міг протистояти такій армаді Російської Федерації. Він був виставлений для того, щоб у першу чергу запобігти так званим асиметричним діям, які могли бути у випадку розгортання якогось "кримського сценарію". Якби відбувалось захоплення силами спеціальних операцій РФ, то для відбиття таких дій був розміщений наш гарнізон на острові", – пояснив Неїжпапа.

Командувач ВМС також додав, що Україна до початку також не мала берегових ракетних військ, які могли б, як зараз, уразити російські кораблі. Крім того, не було засобів ППО, середньої дальності, які б могли знищувати ворожі літаки. Через це гарнізон Зміїного опинився у дуже складній ситуації й ВМС планували провести евакуацію, але не встигли.

Я запросив дозвіл головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо евакуації цього гарнізону. Отримав дозвіл. Але у зв'язку з погодними умовами ми не встигли це зробити, на жаль,

– розповів Неїжпапа.

Захоплення та звільнення Зміїного: головне