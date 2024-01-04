Олександр Куртєв, 22-річний медик, який відважно захищав острів Зміїний, нарешті повернувся додому після майже дворічного полону. Його звільнення стало частиною великого обміну, про який повідомили 3 січня. Він відбувся за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.

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Повернення Олександра Куртєва

Зазначимо, що загалом з-поміж звільнених полонених – семеро захисників острова Зміїний. Власне, серед них військовий медик Олександр Куртєв.

Його фотографію після звільнення опублікувала дівчина Ярослава зі словами: "Видихай, ти вдома. Я не можу в це повірити, але ми тебе вибороли".



Звільнений Куртєв та представниця Координаційного штабу / Фото з інстаграму Ярослави Хаджи

Зазначимо, що на опублікованому фото з Олександром не його дівчина Ярослава, а Юлія Приймак. Вона є керівницею Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими: звільнено 230 українців та українок,

– повідомляли в Координаційному штабі.

Зверніть увагу! З-поміж 230 повернених українських захисників є 130 представників ЗСУ, Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

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