Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, відео опублікував координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
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Сьогодні нарешті через значний проміжок часу нам удалося провести дуже складний обмін. Сьогодні повернулося в Україну 230 її захисників, серед яких є і бойовий медик, і захисники з острова Зміїний, із ЧАЕС, які ще в перші дні були захоплені, з "Азовсталі", прикордонники, поліцейські, нацгвардійці, ЗСУ,
– сказав Буданов.
Глава розвідки зазначив, що участь в організації цього процесу безпосередньо також брали ОАЕ.
230 захисників вдома: відео
Головне про обмін
- 3 січня з російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Серед звільнених — захисники Маріуполя та "Азовсталі". Повернені захисники пройдуть медогляд, їм відновлять документи і вони проходитимуть реабілітацію.
- Президент Володимир Зеленський розповів, що частина звільнених з полону українців вважалася зниклими безвісти.