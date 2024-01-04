Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, відео опублікував координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

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Сьогодні нарешті через значний проміжок часу нам удалося провести дуже складний обмін. Сьогодні повернулося в Україну 230 її захисників, серед яких є і бойовий медик, і захисники з острова Зміїний, із ЧАЕС, які ще в перші дні були захоплені, з "Азовсталі", прикордонники, поліцейські, нацгвардійці, ЗСУ,

– сказав Буданов.

Глава розвідки зазначив, що участь в організації цього процесу безпосередньо також брали ОАЕ.

Довідка. Російські війська захопили Чорнобильську АЕС у перший день повномасштабної війни, 24 лютого. Близько 300 людей, персонал і військові, які на той момент перебували на станції, стали заручниками окупантів. З того часу персонал станції працював майже без ротації, окупанти утримували працівників у заручниках. Зрештою, 31 березня окупанти повністю залишили територію Чорнобильської АЕС. Перед відходом росіяни вкрали майно на станції.

230 захисників вдома: відео

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