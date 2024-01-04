Александр Куртев, 22-летний медик, отважно защищавший остров Змеиный, наконец-то вернулся домой после почти двухлетнего плена. Его освобождение стало частью большого обмена, о котором сообщили 3 января. Он состоялся при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.

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Возвращение Александра Куртева

Отметим, что в общей сложности из числа освобожденных пленных – семеро защитников острова Змеиный. Собственно, среди них военный медик Александр Куртев.

Его фотографию после освобождения опубликовала девушка Ярослава со словами: "Выдыхай, ты дома. Я не могу в это поверить, но мы тебя добыли в борьбе".



Освобожденный Куртев и представитель Координационного штаба / Фото из инстаграма Ярославы Хаджи

Отметим, что на опубликованном фото с Александром не его девушка Ярослава, а Юлия Приймак. Она является руководителем Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Состоялся самый большой за время полномасштабного вторжения обмен военнопленными: освобождены 230 украинцев и украинок,

– сообщали в Координационном штабе.

Обратите внимание! Из 230 возвращенных украинских защитников есть 130 представителей ВСУ, Национальной гвардии – 55, Государственной пограничной службы – 38, Национальной полиции – 1 и шесть гражданских, незаконно лишенных свободы.

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