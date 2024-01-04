Об этом заявил командир "Азова". Денис Прокопенко подчеркнул, что более 900 азовцев, оборонявших Мариуполь, до сих пор находятся в руках врага.

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Среди освобождённых 3 января ни одного азовца

0. Именно столько бойцов 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, стоявших в авангарде Сил обороны Украины в боях за Мариуполь, вернулись сегодня (3 января – 24 Канал) из плена во время наибольшего обмена с момента полномасштабного вторжения,

– подчеркнул "Редис".

Среди освобожденных из плена защитников 3 января не было азовцев / Инфографика из фейсбука "Редиса"

Командир отметил, что безусловно, искренне радуются каждому украинскому военнослужащему, которого удалось обменять. Поздравляют каждую семью, которая увидит живым и сможет обнять своего сына, отца и мужа.

В то же время подчеркнул, что более 900 украинских семей – матерей, жен и детей воинов, которые 86 суток, спасая страну и стягивая на себя вражеские силы, сражались в окруженном оккупантами Мариуполе в бесчеловечных условиях с минимальным количеством боеприпасов, еды и медикаментов, сегодня не смогут этого сделать.

Более 900 бойцов, на чьих плечах лежала оборона полумиллионного города, из которых более половины получили ранения, и к которым в плену самое жестокое отношение — забытые и до сих пор в руках врага,

– подчеркнул "Редис".

Добавил, что бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, на грани человеческих возможностей сделав невозможное, выполнили приказ. Также Прокопенко спросил, делает ли каждый из нас, на своем месте все, чтобы пленные азовцы, которые героически сопротивлялись, вернулись в Украину как можно быстрее.

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Кратко о пока самом масштабном обмене пленными