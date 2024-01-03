Лубинец рассказал, что все герои – в очень плохом состоянии. Воины – истощены.

Обратите внимание "Мама, не плачь, тебе нельзя": первый разговор возвращенного украинского защитника с семьей

Физическое состояние у всех одинаковое – очень плохое. Ребята – истощены. Очень похудели. Потеряли десятки килограммов. Относительно морального состояния – ребята – морально стойкие и храбрые,

– подчеркнул Лубинец.

Лубинец поделился ужасающей историей

Лубинец поделился ужасной историей, которая еще раз ярко демонстрирует цинизм оккупантов. Вернувшийся из плена 3 января герой рассказал, что оккупанты несколько раз вывозили его вроде бы на обмен. А потом героя возвращали назад и врали, что Украина отказалась от него. Ни разу российская сторона не согласовывала его в списках на обмен.

Все, что известно об обмене пленными 3 января

Российские оккупанты долго блокировали обмен пленными. Врагу все равно на своих людей. Страна-террористка цинично пытается использовать пленных для информационных кампаний против Украины. Они ориентированы в первую очередь на родных защитников и находящихся в плену защитниц.

В то же время, 3 января украинцы услышали радостную новость: домой удалось вернуть 230 человек. Среди них – воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники. Некоторые из них считались пропавшими без вести. В то же время, Украина не теряла надежду. Борьба за каждого человека продолжается.