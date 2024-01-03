Лубінець розповів, що всі герої – у дуже поганому стані. Воїни – виснажені.

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Фізичний стан у всіх однаковий – дуже поганий. Хлопці – виснажені. Дуже схудлі. Втратили десятки кілограмів. Щодо морального стану – хлопці та дівчата – морально стійкі та хоробрі,

– наголосив Лубінець.

Лубінець поділився жахливою історією

Лубінець поділився жахливою історією, яка вкотре яскраво демонструє цинізм окупантів. Герой, який повернувся з полону 3 січня, розповів, що окупанти декілька разів вивозили його начебто на обмін. А потім героя повертали назад й брехали, що Україна відмовилася від нього. Жодного разу російська сторона не погоджувала його у списках на обмін.

Все, що відомо про обмін полоненими 3 січня

Російські окупанти тривалий час блокували обмін полоненими. Ворогу байдуже на своїх людей. Країна-терористка цинічно намагається використати полонених для інформаційних кампаній проти України. Вони орієнтовані насамперед на рідних захисників та захисниць, які перебувають у полоні.

Водночас 3 січня українці почули радісну новину: додому вдалося повернути 230 людей. Серед них – воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники. Дехто з них вважався зниклим безвісти. Водночас Україна не втрачала надію. Боротьба за кожну людину триває.