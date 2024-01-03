Мамі героя телефоном повідомили, що її син повернувся додому. Жінка не може стримати сліз. На що син просить її: "мамо, не плач, тобі не можна".

Зверніть увагу Вважалося, що частина – зниклі безвісти: Зеленський у зверненні про наймасштабніший обмін

Ці щемливі кадри зворушили серця мільйонів українців.

Перша розмова героя з мамою: дивіться відео

Що відомо про обмін полоненими 3 січня

Російські окупанти, яким абсолютно байдуже на своїх людей, не хочуть проводити обмін полоненими. Україна робить все можливе, аби повернути кожного захисника та кожну захисницю. Водночас Кремль блокує обмін полоненими і створює проти України масштабні інформаційні кампанії.

На жаль, тривалий час в обміні полоненими була пауза. Водночас 3 січня українцям повідомили радісні новини: додому повернулися 230 людей: 225 чоловіків та 5 жінок. Серед них – герої ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники. Володимир Зеленський повідомив, що про декого з повернутих тривалий час не було жодної інформації. Їх вважали зниклими безвісти. Водночас Україна не втрачала надію і повернула своїх героїв.

Зеленський наголосив, що робота триватиме. Україна про всіх пам'ятає і зробить усе, аби її люди повернулися додому та возз'єдналися з рідними.