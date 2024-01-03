Український лідер наголосив, що з російського полону вдалося повернути понад 200 українців. Воїнів, а також цивільних. Україна пам'ятає про всіх українців, яких російські окупанти утримують в неволі.

Зверніть увагу Вперше з серпня: Україна повернула з російського полону понад 200 воїнів і цивільних

Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, ми порушуємо тему повернення наших полонених. І будемо й надалі працювати, аби повернути наших… Усіх наших,

– заявив Зеленський.

Президент заявив, що він радий розблокуванню обміну. Додому вдалося повернути героїв ЗСУ, нацгвардійців, прикордонників, воїнів ВМС. Серед героїв – захисники Маріуполя та "Азовсталі". Український лідер наголосив: сьогодні – хороший день для країни.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Зеленський наголосив, що про декого зі звільнених спершу взагалі не було відомостей. Вважалося, що ці герої – зниклі безвісти. Водночас це показує, як важливо зберігати надію. Український лідер подякував усім, завдяки кому обмін став можливим. Зокрема, Кирилу Буданову, Андрію Єрмаку, Василю Малюку.