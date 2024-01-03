Украинский лидер подчеркнул, что из российского плена удалось вернуть более 200 украинцев. Воинов, а также гражданских. Украина помнит обо всех украинцах, которых российские оккупанты удерживают в неволе.

Обратите внимание Впервые с августа: Украина вернула из российского плена более 200 воинов и гражданских

Долгая была пауза в обменах, но никакой паузы не было в переговорах по обменам. Мы используем каждую возможность, пробуем все варианты посредничества. На каждой международной встрече, которая может быть помощью, мы поднимаем тему возвращения наших пленных. И будем и дальше работать, чтобы вернуть наших… Всех наших,

– заявил Зеленский.

Президент заявил, что он рад разблокированию обмена. Домой удалось вернуть героев ВСУ, нацгвардейцев, пограничников, воинов ВМС. Среди героев – защитники Мариуполя и "Азовстали". Украинский лидер подчеркнул: сегодня – хороший день для страны.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Зеленский подчеркнул, что о некоторых из освобожденных сначала вообще не было сведений. Считалось, что эти герои – пропавшие без вести. В то же время это показывает, как важно сохранять надежду. Украинский лидер поблагодарил всех, благодаря кому обмен стал возможным. В частности, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Василия Малюка.