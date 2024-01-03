Владимир Зеленский рассказал, что в обменах была длинная пауза. Российские оккупанты не хотят проводить обмены пленными и пытаются использовать это в информационной борьбе против Украины.
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Мы используем каждую возможность, пробуем все варианты посредничества. На каждой международной встрече, которая может быть помощью, мы поднимаем тему возвращения наших пленных. И будем и дальше работать, чтобы вернуть наших… Всех наших,
– подчеркнул Зеленский.
Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что этот обмен стал самым масштабным с начала полномасштабного вторжения. Домой удалось вернуть 225 мужчин и 5 женщин. Украинский лидер подчеркнул, что часть вернувшихся считались пропавшими без вести.
Домой удалось вернуть:
- воинов ВСУ;
- представителей Нацгвардии;
- представителей Государственной пограничной службы;
- представитель Нацполиции.
Также из плена вернулись 6 гражданских.
Среди освобожденных – защитники Мариуполя, в частности, "Азовстали" и нацгвардейцы, исполнявшие свои обязанности на ЧАЭС.
Украина продолжит работу, чтобы вернуть домой каждого защитника и каждую защитницу.