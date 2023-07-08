Водолаз-разведчик напомнил, что ему приходилось видеть остатки россиян, которых доедали морские жители. Следует отметить, что на 500 день полномасштабного вторжения Владимир Зеленский посетил Змеиный, пишет 24 Канал.
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Водолаз-разведчик вспомнил освобождение Змеиного
Военный вспомнил, что после того, как они получили задание, провели анализ. В частности, посчитали целесообразным пообщаться и обменяться опытом с военнослужащими, которые принимали участие в предыдущих попытках освободить Змеиный, чтобы выяснить, какие ошибки они допустили, и наложить это на тренировку. После этого военные:
- разработали свой план, измененный в соответствии с выявленными недостатками;
- начали тренировки на макетах местности;
- проводили слаживания, действия подгрупп в разных ситуациях, стрельбы;
- нашли участок, подходящий для тренировок;
- ограничили его в соответствии с размерами самого острова.
- на этих дистанциях проводили боевые стрельбы и отрабатывали действия.
Водолаз-разведчик также рассказал, что проделывали худший сценарий – обнаружение авиацией противника и уничтожение наших плавсредств.
40 километров от суши, поэтому даже если поднимут нашу авиацию и военно-морские силы выйдут на поиск уцелевших, это очень сложно найти человека в открытом море, который по шею в воде. Это для меня было самым опасным вопросом,
– объяснил военный.
Он объяснил, что есть противник, и они знают, что нужно делать. Бойцы просчитывают ранение и тому подобное, как и на любой другой операции. То есть, наши военные просчитали все варианты и думали, как на них будут реагировать.
Кратко об освобождении Змеиного
- Вооруженные Силы Украины установили украинский флаг на острове Змеином 4 июля 2022 года. Перед этим, 30 июня, российские оккупанты были вынуждены покинуть остров.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов объяснял, что освобождение Змеиного происходило в несколько этапов. В частности, на первом операция была выполнена частично успешно – ВСУ разрушили планы россиян по деятельности, но тогда не хватило сил дожать. Ведь остров на 50% контролировать ВСУ, а на 50% – россияне. Наши решили покинуть остров из-за большого количества раненых.
- Уже позже благодаря слаженным действиям ВСУ освободили Змеиный. На острове россияне оставили бумаги подразделений противовоздушной обороны России, в том числе техническую документацию, а также детали к военной технике, много редких для нас плат.