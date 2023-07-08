Водолаз-розвідник пригадав, що йому доводилось бачити рештки росіян, яких доїдали морські жителі. Варто зазначити, що на 500 день повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський відвідав Зміїний, пише 24 Канал.

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Водолаз-розвідник пригадав визволення Зміїного

Військовий пригадав, що після того, як вони отримали завдання, то провели аналіз. Зокрема, порахували доцільним поспілкуватись та обмінятись досвідом з військовослужбовцями, які брали участь у попередніх спробах звільнити Зміїний, щоб з'ясувати, яких помилок вони припустились, і накласти це на тренування. Після цього військові:

розробили свій план, змінений відповідно до виявлених недоліків;

почали тренування на макетах місцевості;

проводили злагодження, дії підгруп в різних ситуаціях, стрільби;

знайшли ділянку, яка підходила для тренувань;

обмежили її відповідно до розмірів самого острова.

на цих дистанціях проводили бойові стрільби та відпрацьовували дії.

Водолаз-розвідник також розповів, що проробляли найгірший сценарій – виявлення нас авіацією противника і знищення наших плавзасобів.

40 кілометрів від суші, тож навіть якщо піднімуть нашу авіацію і військово-морські сили вийдуть на пошук тих, хто вцілів, це дуже складно знайти людину у відкритому морі, яка по шию у воді. Це для мене було найбільш небезпечним питанням,

– пояснив військовий.

Він пояснив, що є противник і вони знають, що потрібно робити. Бійці прораховують поранення і тому подібне, як і на будь-якій іншій операції. Тобто наші військові прорахували всі варіанти та думали, як на них будуть реагувати.

Коротко про визволення Зміїного