Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що нашій армії вдалося досягти певних успіхів на Лиманському напрямку. За його словами, мовиться про бойові дії в районі Серебрянського лісництва.
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Вдалося покращити тактичне положення
Волошин частково підтвердив, що на Лиманському напрямку Сили оборони мають певні успіхи в районі Серебрянського лісництва. За його словами, дещо вдалося покращити тактичні положення.
Він також розповів про поточну ситуацію на Часовоярському напрямку, який є одним із найважчих на фронті. За словами речника, ворог не мав там жодних територіальних успіхів.
Ворожої російської армії у місті немає. Противник все ж таки докладає зусиль і продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти авіацією та артилерією,
– сказав він.
Ситуація на інших напрямках фронту
- Аналітики DeepState опівночі оновили мапу бойових дій зазначивши, що ворог просунувся біля Новопокровського. Кількість бойових зіткнень дещо зменшилась: їх було зафіксовано 97, порівняно зі 125, у попередні дні. За добу російські війська завдали 2 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснили 101 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ та селищах.
- На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Сокіл, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області.
- На Бахмутському напрямку відбито 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка, Новий, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.