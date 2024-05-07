Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що нашій армії вдалося досягти певних успіхів на Лиманському напрямку. За його словами, мовиться про бойові дії в районі Серебрянського лісництва.

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Вдалося покращити тактичне положення

Волошин частково підтвердив, що на Лиманському напрямку Сили оборони мають певні успіхи в районі Серебрянського лісництва. За його словами, дещо вдалося покращити тактичні положення.

Він також розповів про поточну ситуацію на Часовоярському напрямку, який є одним із найважчих на фронті. За словами речника, ворог не мав там жодних територіальних успіхів.

Ворожої російської армії у місті немає. Противник все ж таки докладає зусиль і продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти авіацією та артилерією,

– сказав він.

Ситуація на інших напрямках фронту