Их действия и последствия для россиян проанализировал в ежедневной военной сводке для 24 Канала летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

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Взрывы на НПЗ

Нефтеперерабатывающая отрасль России продолжает пылать. За прошедшие сутки произошло попадание в НПЗ в городе Калуга.

Предположительно, опять ГУР. Ведь в марте по этому заводу был нанесен удар, тогда ответственность взяло Главное управление разведки,

– добавил Свитан.

Так украинские дроны работают на уничтожение этого завода. Ведь примерно за 3 месяца россияне имели возможность восстановить некоторые мощности, а повторный удар становится эффективным.

Также за прошедшие сутки состоялась буквально историческая атака по расстоянию от украинской границы. Удар пришелся по Башкирии, куда по прямой расстояние примерно 1500 километров.

Работа увеличивается, но нам, как минимум, нужно доставать до 2000 – 2500 километров, до Уральских заводов. Нефтеперерабатывающая отрасль там тоже достаточно серьезная,

– заметил полковник в запасе.

С фото обломков средства поражения аналитики сделали вывод, что удар происходил украинским дроном "Лютый".

В общем достаточно эффективная украинская разработка. Однако увеличение его боевой части приводит к уменьшению расстояния, на которое он может полететь, и наоборот.

Удар по Украине

В то же время враг запустил 10 дронов типа "Шахед" по Украине. Украинская противовоздушная оборона отработала на отлично, ликвидировала все БпЛА.

Особенно мощно враг пытается бить по Харькову и области. Применяют баллистические ракеты и КАБы. За вчерашние сутки по Харькову отработали 2 баллистические ракеты, которые нанесли значительные разрушения.

Так будет происходить, пока не развернется противобаллистическая воздушная оборона – а это только Patriot или SAMP/T. Также нужно работать на контроль полосы 100 – 150 километров в сторону Белгорода,

– отметил Свитан.

Бои на Востоке

Британская разведка сообщила, что враг усилил атаки в направлении Часового Яра, осуществляет ориентировочно на 17% больше атак, по сравнению с мартом 2024 года. В то же время противник несет огромные потери на этом участке фронта.

На этом направлении сильным оборонительным рубежом является канал Северский Донец – Донбасс. А также оборонительные позиции отстроены на территории Часовоярского завода.

Там работают подразделения Главного управления разведки, которые могут стабилизировать ситуацию, поскольку бойцы высоко мотивированы и оснащены новейшими видами оружия, отметил аналитик.

На территории Донецкой области враг пытался безуспешно атаковать в направлении Белогоровки, теперь делает попытки прорваться к Северску с тыла, протискиваются в направлении населенного пункта Выемка.

Полковник ВСУ в запасе объяснил, что этот выступ, который простирается фактически до тылов в Лисичанске, россиянам сейчас критически необходимо выровнять.

В общем в направлении Северска сильный укрепрайон. Сколько лет россияне бьются в него, но пройти не могут, поэтому будут пытаться обойти,

– объяснил Свитан.