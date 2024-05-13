Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що Україна переконана в подальшій доцільності ударів по російських НПЗ. Захід не має можливості вплинути на ці речі, адже такі дрони наша держава виробляє власними зусиллями. Тому усі ці перестороги буквально позбавлені сенсу.

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Чи дійсно партнери боялися за ціни на нафту

Відомо, що Штати побоювалися зростання цін на нафту через удари по російських НПЗ. Але, ймовірно, їхня аргументація була свідомо викривлена. Адже зрозуміло, щоб ціни на нафту змінилися, потрібно бити саме по нафтовидобувних об'єктах. Тоді знизиться рівень видобутку – і ціни підуть вверх.

Міжнародні партнери висловлювали занепокоєння щодо ударів по НПЗ. Вони публічно озвучили, що причина – ціни на нафту. Але насправді могло робитися з огляду на те, що Росія може завдати удари у відповідь по критичній інфраструктурі України.

Вони й почали бити по газовій інфраструктурі. В публічній полеміці партнери говорили про ціни, але фактично вони мали на увазі новий рівень ескалації війни, який захопить сектори економіки на території України, які є життєво необхідними. Не всі слова від партнерів потрібно сприймати буквально. Вони ж не можуть публічно сказати: "Україно, не бийте по НПЗ, бо Росія зруйнує вашу енергетику. А ми не зможемо її відбудувати",

– сказав Вігірінський.

Видається на те, що удари по російських НПЗ можуть впливати на внутрішній попит в Росії на бензин та паливо. І, можливо, це впливає на забезпечення російської армії нафтопродуктами.

Удари по російських НПЗ: коротко