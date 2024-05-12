Інформацію про причетність до вибухів у зазначених областях підтвердило джерело 24 Каналу. Розповідаємо, де розташовані об'єкти, які зазнали атаки.

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Військові цілі було уражено з використанням БПЛА українського виробництва.

Зокрема, атаки зазнали Новолипецький металургійний комбінат, Волгоградський нафтопереробний завод та Калуганафтопродукт.

Новолипецький металургійний комбінат

Новолипецький металургійний комбінат – металургійний комбінат у російському Липецьку, одне з найбільших підприємств чорної металургії Росії, яке контролює Група НЛМК Володимира Лісіна.

Розташований завод у Липецьку, що приблизно за 508 кілометра від Москви та за сотні кілометрів від України. Наприклад, до прикордонного українського Вовчанська Харківської області від заводу орієнтовно 400 кілометрів.

Новолипецький металургійний комбінат на карті

Волгоградський нафтопереробний завод

Волгоградський НПЗ – найбільший у південному федеральному окрузі Росії. За рік він може виготовляти до 14,8 мільйонів тонн нафтопродуктів. Волгоградський НПЗ належить ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Сьогодні вночі на Волгоградському НПЗ виникла пожежа. А перед тим, як свідчать телеграм-канали, неподалік було чутно звук безпілотників. Потім пролунало кілька вибухів.

При цьому губернатор області Андрій Бочав заявив, що безпілотники "впали", тому зайнялася пожежа, яку швидко ліквідували.

Відстань від Волгоградського НПЗ до України становить близько 400 кілометрів.

Волгоградський НПЗ на карті:

Калуганафтопродукт

І якщо, місцева влада Волгоградської та Липецької областей Росії підтвердила атаки, то з Калуганафтопродукт інцидент замовчують.

Російська сторона намагалась приховувати факт атаки по цій НПЗ. Та наразі уже достеменно відомомо, що уночі сьогодні під удар також потрапила нафтобаза Калуганефтепродукт в Людиновому Калузької області.

Зазначимо, що Калузька область розташована приблизно за 350 кілометрів від українського кордону.

НПЗ займається переробкою товарної нафти і газоконденсату. Цей об'єкт вже зазнавав атаки 15 березня 2024 року.

Де розташований Калуганафтопродукт на карті:

Що треба знати про удари по російським НПЗ