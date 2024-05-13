И именно с помощью “Люти” была атакована пока рекордная по дальности цель – нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии.
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И хотя прямая дальность составляет около 1400 километров, дрон имеет заявленную дальность от 1500 километров.
Более того, аналитики отмечают, что в соотношении цена/качество/дальность/точность "Лютый" пока держит уверенное лидерство.
Как может выглядеть "Ярость"
На видео с атакой НПЗ в Башкирии зафиксирован БПЛА, который больше похож на самолет малой гражданской авиации. При этом речь не идет о самолете на базе "А-22", указан отдельно и очевидно является дроном на базе A-22 Foxbat от украинского "Аэропракта".
Аналитики предположили, что речь идет о Skyranger Nynja – легкомоторный самолет, который можно приобрести в виде набора "собери сам".
Skyranger Nynja / Фото Defence Express
Модели родственные и имеют минимальную разницу. Но дрон на базе Swift был, вероятнее всего, многократным дроном-бомбардировщиком, фактически аналогом У-2 Второй мировой войны. А дрон который атаковал "Газпром нефтехим Салават" не нес под собой бомбы, в взрывчатка была внутри корпуса.
Что этому предшествовало
- Беспилотный летательный аппарат 9 мая атаковал российский нефтеперерабатывающий завод в городе Салават в Башкирии, что ориентировочно за 1400 – 1500 километров от украинской границы. Это впервые Украина нанесла удар по России на такое расстояние.
- Источник 24 Канана подтвердил, что атака на НПЗ в Башкирии – операция СБУ. Там также отметили, что это было рекордное по дальности применения украинского беспилотника – почти 1500 километров.