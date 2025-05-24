Вранці міноборони Росії заявило про нібито збиття 94 БпЛА над 6 областями, зокрема один дрон був збитий над Тульською областю, передає 24 Канал.

Дивіться також Готує ґрунт для нової хвилі агресії: ISW оцінив заяву Лаврова про "нелегітимність" Зеленського

Удар по хімкомбінату у Новомосковську

Губернатор Тульської області підтвердив, що внаслідок атаки безпілотників на одному з підприємств у Новомосковську пошкоджено трубопровід із природним газом.

Місцеві жителі тим часом уточнюють, що пожежа виникла на заводі "Азот". Він є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції. Підприємством випускаються мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустична сода, хлористий кальцій, концентрована та особливої ​​чистоти, азотна кислота, аргон, метанол.

За інформацію росЗМІ, жителів села Грицове, що розташоване приблизно за 10 кілометрів від "Азоту", евакуювали.

Як димиться "Азот": дивіться відео

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив удар по "Азоту". За його словами, деякі з хімічних речовин, що виробляються на на цьому підприємстві, можуть використовуватися у військових цілях:

Аміачна селітра – як компонент для виробництва вибухових речовин;

Метанол – сировина для виробництва пального, зокрема компонентів для ракетного пального;

Аргон – інертний газ, що застосовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості.

Нагадаємо, що у вранці під атакою дронів опинилася і Липецька область. Там знову під ударом був завод "Енергія" в Єльці, який виробляє батареї для авіабомб та ОТРК "Іскандер".