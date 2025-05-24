Вранці міноборони Росії заявило про нібито збиття 94 БпЛА над 6 областями, зокрема один дрон був збитий над Тульською областю, передає 24 Канал.
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Удар по хімкомбінату у Новомосковську
Губернатор Тульської області підтвердив, що внаслідок атаки безпілотників на одному з підприємств у Новомосковську пошкоджено трубопровід із природним газом.
Місцеві жителі тим часом уточнюють, що пожежа виникла на заводі "Азот". Він є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції. Підприємством випускаються мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустична сода, хлористий кальцій, концентрована та особливої чистоти, азотна кислота, аргон, метанол.
За інформацію росЗМІ, жителів села Грицове, що розташоване приблизно за 10 кілометрів від "Азоту", евакуювали.
Як димиться "Азот": дивіться відео
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив удар по "Азоту". За його словами, деякі з хімічних речовин, що виробляються на на цьому підприємстві, можуть використовуватися у військових цілях:
- Аміачна селітра – як компонент для виробництва вибухових речовин;
- Метанол – сировина для виробництва пального, зокрема компонентів для ракетного пального;
- Аргон – інертний газ, що застосовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості.
Нагадаємо, що у вранці під атакою дронів опинилася і Липецька область. Там знову під ударом був завод "Енергія" в Єльці, який виробляє батареї для авіабомб та ОТРК "Іскандер".