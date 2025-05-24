Утром минобороны России заявило о якобы сбитии 94 БпЛА над 6 областями, в частности один дрон был сбит над Тульской областью, передает 24 Канал.

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Удар по химкомбинату в Новомосковске

Губернатор Тульской области подтвердил, что в результате атаки беспилотников на одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом.

Местные жители тем временем уточняют, что пожар возник на заводе "Азот". Он является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции. Предприятием выпускаются минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическая сода, хлористый кальций, концентрированная и особой чистоты, азотная кислота, аргон, метанол.

По информации росСМИ, жителей села Грицово, расположенного примерно в 10 километрах от "Азота", эвакуировали.

Как дымится "Азот": смотрите видео

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил удар по "Азоту". По его словам, некоторые из химических веществ, производимых на этом предприятии, могут использоваться в военных целях:

Аммиачная селитра – как компонент для производства взрывчатых веществ;

Метанол – сырье для производства горючего, в том числе компонентов для ракетного горючего;

Аргон – инертный газ, применяемый в металлургии, в частности, для сварки и термообработки металлов, которые могут использоваться в оборонной промышленности.

Напомним, что утром под атакой дронов оказалась и Липецкая область. Там снова под ударом был завод "Энергия" в Ельце, который производит батареи для авиабомб и ОТРК "Искандер".