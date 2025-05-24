После 5 утра жители Ельца Липецкой области начали жалуется на взрывы, в городе зазвучала сирена, передает 24 Канал.

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Новый визит "добрых" дронов

В 03:35 губернатор региона Игорь Артамонов написал в телеграмме об опасности дронов для Липецка и Липецкого муниципального района.

В 05:07 чиновник сообщил о введении красного уровня угрозы атаки дронов для города Ельца, Елецкого, Тербунского, Задонского, Хлевенского, Лебедянского и Данковского районов.

В 06:19 Артамонов заметил, что регион подвергся массированному налету БПЛА.

Также он указал, что продолжается работа ПВО и РЭБ в Липецке и Ельце.

В 06:24 он сообщил о падении БПЛА в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации, жертв нет.

Между тем жители Ельца рассказывают в сети, что видят в небе вертолеты. Также они говорят, что под атакою снова завод "Энергия".

В небе над Ельцом кружат вертолеты: смотрите видео

Напомним, что в ночь на 23 мая этот город уже подвергся атаке БпЛА. ЗСУ поразили ПАО "Энергия", в результате чего на территории объекта возник пожар.

ПАО "Энергия" – один из крупнейших в России производителей химических источников тока. Производит батареи для авиационных бомб и ОТРК "Искандер-М".