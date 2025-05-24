Після 5 ранку жителі Єльця Липецької області почали скаржиться на вибухи, у місті залунала сирена, передає 24 Канал.

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Новий візит "добрих" дронів

О 03:35 губернатор регіону Ігор Артамонов написав у телеграмі про небезпеку дронів для Липецька та Липецького муніципального району.

О 05:07 чиновник повідомив про запровадження червоного рівня загрози атаки дронів для міста Єльця, Єлецького, Тербунського, Задонського, Хлівенського, Лебедянського та Данківського районів.

О 06:19 Артамонов зауважив, що регіон зазнав масованого нальоту БПЛА.

Також він вказав, що триває робота ППО та РЕБ у Липецьку та Єльці.

О 06:24 він повідомив про падіння БпЛА у промисловій зоні Єльця. За попередньою інформацією, жертв немає.

Тим часом мешканці Єльця розповідають у мережі, що бачать у небі вертольоти. А також кажуть, що під атакою опинився знову завод "Енергія".

У небі над Єльцем кружляють вертольоти: дивіться відео

Нагадаємо, що у ніч проти 23 травня це місто вже зазнало атаки БпЛА. ЗСУ уразили ПАТ "Енергія", внаслідок чого на території об'єкта виникла пожежа.

ПАТ "Енергія" – один з найбільших в Росії виробників хімічних джерел струму. Виробляє батареї для авіаційних бомб та ОТРК "Іскандер-М".