Також "Тавр" розповів про свої претензії до Юрія Содоля і про те, що росіянам удається "застати нас в одних трусах" під час їхнього наступу. Військовий переконаний: на керівних посадах мають бути розумні голови, тоді можна буде уникнути трагічних наслідків.

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"Іди захопи позицію, а як ні – дістанеш догану чи розслідування"

Мова про так звані придані підрозділи, тобто ті, які тимчасово передають в управління іншим бригадам. На жаль, тут є багато проблем.

Ми зіткнулися з ситуацією, коли деякі бригади не зовсім ефективно управляють своїм особовим складом. А коли їм дають приданий особовий склад, вони починають нагліти. Це проблема нашого війська, її не можна замовчувати. У нас не вміють воювати приданими підрозділами,

– сказав Кротевич.

За його словами, дуже часто приданим підрозділам ставлять завдання на кшталт "Іди мені щось захопи". І оголошують догану, якщо контратака не вдається, або й починають службове, а далі кримінальне розслідування.

Як і навіщо "Азов" учить інші підрозділи

В "Азові" роблять інакше. Там оцінюють, що можуть зробити придані підрозділи, який їхній потенціал, як вони підготовлені, скільки в них боєкомплекту, яке в них озброєння, як керують ними командири рот і командир батальйону.

Нещодавно азовці провели офіцерські заняття для командирів рот із приданого підрозділу, комбатів, начальників штабів. Ішлося, як користуватися програмним забезпеченням для розрахунків та планування Аrmy SOS, мапою. На жаль, не обійшлося без прикрих ситуацій.

Не буду вказувати підрозділ, але була ситуація, де один з командирів рот не зміг взагалі назвати, що за позиції противника перед ним. Це для військових буде смішно, тому що так у Другій світовій війні можна було б сказати. А зараз є квадрокоптери, безпілотники – все є. Тобто можна повністю розкласти поле бою. А людина цього не розуміла. До речі, він був підполковником, якщо що, командиром роти. Питання в тому, що ми можемо просто сказати: "Все – розслідування" і так далі. А можемо трішки позлитися і спробувати пояснити. Значить, цій людині просто ніхто ніколи це не пояснював,

– підсумував Кротевич.

Завдяки цьому підходу придані бригади хочуть залишитися з "Азовом". Під час оборони Маріуполя азовці також придавали своїх бійців суміжному підрозділу, щоб підтримати бойовий дух.

Ця практика ефективна. Але часто в армії вище командування "може просто приїхати, запитати про стан справ, постояти, сказати "О'кей" і поїхати".

"Азов" уже рік стоїть у Серебрянському лісництві / Фото "Азов"

Секрет успіху "Азову" в Серебрянському лісництві

Коли ми зайшли в серпні минулого року на лінію бойового зіткнення, старший начальник над нами був полковник Межевікін, Герой України. Він поки що єдиний з тих командирів, які знаходяться над нами, хто приїхав і розпитував: "Так, що ви тут плануєте?". Ми йому розповідаємо. Він такий: "Ок. А якщо отак от, у мене є танчик, який стріляє дуже плотно, якщо я виділю зі свого резерву"...

– навів дані "Тавр".

Рік тому росіяни були сильніші. А зараз "Азов" і бригада Національної гвардії "Буревій" повністю переважають противника за всіма засобами, особовим складом, технікою та FPV-дронами.

Секрет – в ефективному плануванні та керуванні.

Проблема взаємодії між підрозділами в ЗСУ стара, її вирішують дуже повільно. Але це можна зробити.

"Ми плотно працюємо з Національною гвардією і з деякими бригадами, які дуже гарно себе показують. 95 бригада з нами на Тернах стояла – це дуже потужна десантно-штурмова бригада. І там взаємодія налагоджена, все працює", – поділився Богдан Кротевич.