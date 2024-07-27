Про це в етері 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що нині спостерігається вихід з режиму виготовлення комерційних дронів, натомість в Україні створюються власні розробки з відповідними протоколами.

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Потрібне активне фінансування вітчизняних компаній

Храпчинський наголосив, що наразі більшість українських компаній можуть забезпечити лінію фронту засобами радіоелектронної боротьби, однак потрібне активне фінансування.

Це динамічний розвиток, бо ми бачимо не тільки зміну діапазонів, а й ускладнення роботи по протоколу, елементи створення завад набагато складніші, ніж були на початку повномасштабного вторгнення,

– зазначив авіаексперт.

Треба створювати більше потужних систем

Зі слів Храпчинського, необхідно створювати системи, які будуть на автомобільному шасі.

"Не варто повторювати помилок, наприклад російських, створюючи великі системи на гусеничних шасі, які малоповоротні, довго розгортаються. В нас є певні технології, щоб розмістити на пікапах і вони працюватимуть на відстані до 20 – 30 кілометрів, не дозволяючи розвідувальним БПЛА долітати на територію України", – пояснив Храпчинський.

Вітчизняні компанії відходять від китайського ринку

Авіаексперт додав, що зараз в пріоритеті створення великих систем, які забезпечать захист від розвіддронів. З його слів, потрібно розробляти технології, які дозволять завдяки РЕБ знищувати БПЛА або інші повітряні об'єкти. Не менш важливим є комплектуючі, які низка вітчизняних фірм вже може самостійно виробляти.

Українські компанії дивують, бо деякі з них почали виготовляти й комплектуючі, вони базуються на американських і європейських компонентах, бо Україна відходить від китайського ринку. Це скорочує логістику отримання,

– підсумував Храпчинський.