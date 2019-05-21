Те, що "Самопоміч" вимагала останніх 5 років, зараз пропонує Зеленський

Після заяви про розпуск Верховної Ради Президент Зеленський зібрав голів фракцій на консультації.

Лідер фракції "Об’єднання "Самопоміч" Олег Березюк по завершенні заявив, що вимоги глави держави збігаються з тим, чого добивається "Самопоміч".

На консультації з головами фракцій Президент Зеленський запропонував те, що "Самопоміч" беззастережно підтримує. Це повне перезавантаження парламентської влади в Україні, дострокові вибори. Більш того – Президент пропонує парламенту нарешті зробити те, що він мав зробити вже давно – зруйнувати феодальну мажоритарку та прикормлені округи,

– розповів Березюк.

За словами Березюка, на засіданні була озвучена пропозиція, щоб парламент на позачерговому засіданні ухвалив зміни до чинного закону про вибори, де забираються всі статті, що стосуються мажоритарки, і знижується прохідний бар’єр до 3%.

"Ще є питання імперативного мандату – якщо "тушки" захочуть тоннами переходити з однієї фракції в іншу – їм це треба заборонити. І це беззаперечно викличе більше опору і вже викликало дискусію. Бо "тушки" завжди вигідні для тих, хто маніпулює і користується владою у власних інтересах".

Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд, своєю чергою, наголошує, що з нинішньою системою не можна йти на вибори: ні вчасні, ні на дочасні. Голосів для ухвалення Виборчого Кодексу може не знайтися, і ліквідація мажоритарної системи – це певний консенсус.

"В сьогоднішньому парламенті є всі ті, хто в 2014 році, ідучи на вибори, обіцяв скасувати мажоритарну систему, яка призвела до узурпації влади Януковичем. На жаль, більшість депутатів уникали 5 років відповіді на це запитання. "Самопоміч" послідовно наголошувала, відстоювала, об’єднувала людей, вимагала в колег-депутатів повернутися до цього питання і нарешті скасувати мажоритарку. Ми переконані, що парламент мусить ухвалити закон, який поверне виборчу систему до пропорційної. Це наш обов’язок".

Чи стане голосів навіть за цей законопроект – сказати важко.

Ми розуміємо, що Порошенко не просто так зберігав мажоритарку, він хотів втримати владу, яку мав, і зараз отримати максимальну кількість людей в мажоритарних округах, які кормилися з державного бюджету,

– зазначила Сироїд.

Також на зустрічі з парламентаріями Президента Зеленського чітко цікавила позиція кожної фракції, що стосується дострокових виборів, і в якій формі це робити. Кожен керівник міг ще висловити свої думки з приводу вчорашньої промови. Олег Березюк наголосив, що мають бути покарані ті, хто впродовж 5 років зневажав національну ідею, обікрав країну і розчарував людей. Але керівника фракції "Самопоміч" турбує ще одне:

Через зміну влади в країні дуже тішаться і перемагають ті, хто в 2013-14 роках привели війну в Україну – обломки "Партії регіонів". Чи будуть покарані вони? Чи вони сьогодні радіють у відчутті реваншу. Це було моє пряме питання Президенту Зеленському, і я сподіваюся почути відверту відповідь,

– сказав Олег Березюк.

Також він поставив ще одне питання Зеленському: "Три революції відбулося – Помаранчева, Гідності та електоральна. Але у перших двох владу перехопили олігархічні клани. Президент мені відповів: "Зараз же Президент не олігарх". Це правда. Але чи захистить Президент інституцію президентства від захоплення кланами?"