То, что "Самопомич" требовала последние 5 лет, сейчас предлагает Зеленский

После заявления о роспуске Верховной Рады Президент Зеленский собрал глав фракций на консультации.

Лидер фракции "Объединение "Самопомич" Олег Березюк по завершении заявил, что требования главы государства совпадают с тем, чего добивается "Самопомич".

На консультации с председателями фракций Президент Зеленский предложил то, что "Самопомич" безоговорочно поддерживает. Это полная перезагрузка парламентской власти в Украине, досрочные выборы. Более того – Президент предлагает парламенту наконец сделать то, что он должен был сделать уже давно – разрушить феодальную мажоритарку и прикормленные округа,

– рассказал Березюк.

По словам Березюка, на заседании было озвучено предложение, чтобы парламент на внеочередном заседании принял изменения в действующий закон о выборах, где убираются все статьи, касающиеся мажоритарки, и снижается проходной барьер до 3%.

"Еще есть вопрос императивного мандата – если "тушки" захотят тоннами переходить из одной фракции в другую – им это надо запретить. И это бесспорно вызовет больше сопротивления и уже вызвало дискуссию. Ибо "тушки" всегда выгодны для тех, кто манипулирует и пользуется властью в собственных интересах".

Вице-спикер парламента Оксана Сыроед, в свою очередь, отмечает, что с нынешней системой нельзя идти на выборы: ни своевременные, ни на досрочные. Голосов для принятия Избирательного Кодекса может не найтись и ликвидация мажоритарной системы – это определенный консенсус.

"В сегодняшнем парламенте есть все те, кто в 2014 году, идя на выборы, обещал отменить мажоритарную систему, которая привела к узурпации власти Януковичем. К сожалению, большинство депутатов избегали 5 лет ответа на этот вопрос. "Самопомич" последовательно подчеркивала, отстаивала, объединяла людей, требовала у коллег-депутатов вернуться к этому вопросу и наконец отменить мажоритарку. Мы убеждены, что парламент должен принять закон, который вернет избирательную систему к пропорциональной. Это наш долг".

Будет ли достаточно голосов даже за этот законопроект – сказать трудно.

"Мы понимаем, что Порошенко не просто так сохранял мажоритарку, он хотел удержать власть, которую имел, и сейчас получить максимальное количество людей в мажоритарных округах, которые кормились из государственного бюджета".

Также на встрече с парламентариями Президента Зеленского четко интересовала позиция каждой фракции, что касается досрочных выборов, и в какой форме это делать. Каждый руководитель мог еще выразить свои мысли по поводу вчерашней речи. Олег Березюк отметил, что должны быть наказаны те, кто в течение 5 лет презирал национальную идею, обокрал страну и разочаровал людей. Но руководителя фракции "Самопомич" беспокоит еще одно:

Из-за смены власти в стране очень радуются и празднуют победу те, кто в 2013-14 годах привели войну в Украину – обломки "Партии регионов". Будут ли наказаны они? Или они сегодня радуются в ощущении реванша. Это был мой прямой вопрос Президенту Зеленскому, и я надеюсь услышать откровенный ответ,

– сказал Олег Березюк.

Также он поставил еще один вопрос Зеленскому: "Три революции состоялись – Оранжевая, Достоинства и электоральная. Но в первых двух власть перехватили олигархические кланы. Президент мне ответил: "Сейчас же Президент не олигарх". Это правда. Но защитит ли Президент институт президентства от захвата кланами?"