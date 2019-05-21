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      Парубій скликає позачергове засідання Ради: коли і для чого

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      Андрій Парубій таки скликає Раду позачергово
      Андрій Парубій таки скликає Раду позачергово / Ілюстративне фото

      Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради – таке розпорядження 21 травня видав голова українського парламенту Андрій Парубій.

      Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба Верховної Ради на офіційному сайті. 

      Читайте також: Позачергові парламентські вибори: дата

      Чому Верховну Раду скликають позачергово

      21 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням: скликати 22 травня позачергове засідання парламенту і змінити закон про вибори народних депутатів.

      Зеленський
      Лист Зеленського до Парубія

      Коли відбудеться позачергове засідання Верховної Ради

      У розпорядженні Парубія вказано, що позачергове пленарне засідання Верховної Ради України восьмого скликання призначене на 12 годину 22 травня 2019 року. 

      Парубій
      Розпорядження Парубія щодо позачергового засідання Верховної Ради

      Згідно з текстом розпорядження, Рада розгляне, на вимогу президента, внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України", а також – внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".

      Кількома годинами раніше президент Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради, тож в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради – 21 липня 2019 року. 

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      Теги: Володимир Зеленський Верховна Рада Розпуск Ради Новини України Новини політики Андрій Парубій
      Джерело: 24 канал
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