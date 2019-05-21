Парубій скликає позачергове засідання Ради: коли і для чого
Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради – таке розпорядження 21 травня видав голова українського парламенту Андрій Парубій.
Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба Верховної Ради на офіційному сайті.
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Чому Верховну Раду скликають позачергово
21 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням: скликати 22 травня позачергове засідання парламенту і змінити закон про вибори народних депутатів.
Лист Зеленського до Парубія
Коли відбудеться позачергове засідання Верховної Ради
У розпорядженні Парубія вказано, що позачергове пленарне засідання Верховної Ради України восьмого скликання призначене на 12 годину 22 травня 2019 року.
Розпорядження Парубія щодо позачергового засідання Верховної Ради
Згідно з текстом розпорядження, Рада розгляне, на вимогу президента, внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України", а також – внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".
Кількома годинами раніше президент Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради, тож в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради – 21 липня 2019 року.