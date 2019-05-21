Парубий созывает внеочередное заседание Рады: когда и для чего

Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады – такое распоряжение 21 мая издал глава украинского парламента Андрей Парубий.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Верховной Рады на официальном сайте.

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Почему Верховную Раду созывают внеочередно

21 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой созвать 22 мая внеочередное заседание парламента и изменить закон о выборах народных депутатов.



Письмо Зеленского к Парубию

Когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады

В распоряжении Парубия указано, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины восьмого созыва назначено на 12:00 22 мая 2019 года.



Распоряжение Парубия относительно внеочередного заседания Верховной Рады

Согласно тексту распоряжения, Рада рассмотрит, по требованию президента, внесение изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины", а также – внесение изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

Несколькими часами ранее президент Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады, поэтому в Украине состоятся досрочные выборы в Верховную Раду – 21 июля 2019 года.