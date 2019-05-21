Изменить закон о выборах уже 22 мая: Зеленский обратился к Парубию
Провести внеочередное заседание Верховной Рады и изменить законодательство о выборах народных депутатов уже в среду, 22 мая – с такой просьбой в официальном письме к председателю ВР Андрею Парубию обратился президент Владимир Зеленский.
"Прошу Председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", – написал Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter во вторник, 21 мая.
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И опубликовал фотографию подписанного им письма спикеру украинского парламента.
Несколькими часами ранее президент Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады, поэтому от 22 мая стартует избирательный процесс в Украине относительно досрочных выборов в Верховную Раду Украины.
Когда должны состояться внеочередные выборы в парламент: что говорит закон