Изменить закон о выборах уже 22 мая: Зеленский обратился к Парубию

Провести внеочередное заседание Верховной Рады и изменить законодательство о выборах народных депутатов уже в среду, 22 мая – с такой просьбой в официальном письме к председателю ВР Андрею Парубию обратился президент Владимир Зеленский.

"Прошу Председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", – написал Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter во вторник, 21 мая. Читайте также: Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады И опубликовал фотографию подписанного им письма спикеру украинского парламента. Прошу Голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів. pic.twitter.com/7QWouj9PpD — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 21 мая 2019 г. Несколькими часами ранее президент Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады, поэтому от 22 мая стартует избирательный процесс в Украине относительно досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

Когда должны состояться внеочередные выборы в парламент: что говорит закон