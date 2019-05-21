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      Змінити закон про вибори вже 22 травня: Зеленський звернувся до Парубія

      1109 Читать новость на русском
      Зеленський написав листа Парубію
      Зеленський написав листа Парубію / 24 канал

      Провести позачергове засідання Верховної Ради і змінити законодавство про вибори народних депутатів вже у середу, 22 травня – з таким проханням в офіційному листі до голови ВР Андрія Парубія звернувся президент Володимир Зеленський.

      "Прошу Голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів", – написав Президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter у вівторок, 21 травня.

      Читайте також: Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради

      І опублікував фотографію підписаного ним листа до спікера українського парламенту.

      Кількома годинами раніше президент Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради, тож від 22 травня стартує виборчий процес в Україні щодо дострокових виборів до Верховної Ради України.

      Рада
      Коли мають відбутися позачергові вибори в парламент: що каже закон

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Розпуск Ради Андрій Парубій Президент України
      Джерело: 24 канал
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