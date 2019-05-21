Змінити закон про вибори вже 22 травня: Зеленський звернувся до Парубія

Провести позачергове засідання Верховної Ради і змінити законодавство про вибори народних депутатів вже у середу, 22 травня – з таким проханням в офіційному листі до голови ВР Андрія Парубія звернувся президент Володимир Зеленський.

"Прошу Голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів", – написав Президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter у вівторок, 21 травня. Читайте також: Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради І опублікував фотографію підписаного ним листа до спікера українського парламенту. Прошу Голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів. pic.twitter.com/7QWouj9PpD — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 21 мая 2019 г. Кількома годинами раніше президент Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради, тож від 22 травня стартує виборчий процес в Україні щодо дострокових виборів до Верховної Ради України.

Коли мають відбутися позачергові вибори в парламент: що каже закон