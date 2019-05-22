Рішення Зеленського про розпуск Ради оскаржать в КСУ, – Парубій

Рішення президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради України може бути оскаржене в Конституційному суді. Про це написав голова парламенту Андрій Парубій на своїй сторінці у Фейсбук.

Президент України Володимир Зеленський планує розпустити ВРУ. Про це він прямо сказав під час інавгураційної промови 20 травня у приміщенні сесійної зали.

Читайте також: Чи можна оскаржити указ президента про розпуск Ради та скасувати його

Голова Ради Андрій Парубій написав на своїй сторінці у соцмережі реакцію на таке рішення Зеленського.

Сумно і тривожно, що Гарант Конституції України починає свою діяльність на посаді із грубого порушення Конституції. Поганий знак,

– наголосив спікер парламенту.

У коментарях під цим дописом один із користувачів мережі спитав. чи буде оскражене таке рішення новообраного президента в Конституційному суді. На що Парубій відповів – "так".



Коментар під дописом Парубія про розпуск Ради

Окрім того, Олег Ляшко у себе на сторінці написав, що 22 травня ініціює збір підписів під зверненням до Конституційного суду про визнання неконституційним указу Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Депутат додав, що "систематичне порушення президентом Зеленським Конституції та законів України загрожує дестабілізацією держави та керованим хаосом".

Чи може Зеленський розпустити ВРУ

Президент не може розпустити ВРУ, якщо йде процес формування коаліції або якщо до завершення каденції парламенту залишилося півроку (тобто за півроку до парламентських виборів).

І цих два пункти існують:

• 17 травня у Раді оголосили , що коаліція розпалася, адже з неї вийшов "Народний фронт". Отже, по суті, було запущено процес 30-денного терміну на формування нової коаліції.

• 27 травня мав би вже розпочатися піврічний "імунітет" у ВРУ перед президентом – адже залишається півроку до нових парламентських виборів, а отже – півроку до кінця каденції парламенту.

Але є також два "але":

• Звісно, президент має право достроково припинити повноваження ВРУ, у тому числі якщо протягом 30 днів там не формується коаліція. Але при цьому лише одного указу президента достатньо для того, щоб вважати обставину "відсутності коаліції" правдивою. Чинне законодавство не передбачає іншого порядку встановлення обставин аніж просто їх констатація у відповідному указі голови держави. А це означає, що саме президент у своєму указі може встановити, як довго немає коаліції. Отже 17 травня як таке (коли "Народний фронт" вийшов з Ради) не може вважатися початком відліку 30 днів. Володимир Зеленський вважає, що коаліції вже не існує як два роки.

• За інформацією з ЦВК, згідно з чинним законодавством, якщо виборчий процес почався, то жодне з рішень судів не може зупинити його. А це означає, що як тільки оприлюднено указ Зеленського про розпуск Ради, то з наступного дня вже почнеться виборчий процес.

Чи можна оскаржити указ президента про розпуск Ради та скасувати його

Коли опублікують указ про розпуск Ради, то процес створення коаліції вже не матиме жодного юридичного значення. Однак матиме значення факт наявності чи відсутності судових позовів щодо указу.

Оскаржити указ можна протягом шести місяців у Верховному Суді як суді першої інстанції. Розгляд справи може тривати протягом 60 днів із дня відкриття провадження у справі. Але рішення Верховного Суду можна оскаржити, подавши апеляцію Великій Палаті Верховного Суду. Таку апеляцію можуть розглядати 60 днів, в окремих випадках – довше. На період судового розгляду указ президента буде чинним. Якщо суд визнає указ незаконним, постане питання щодо легітимності Ради: чи була взагалі коаліція, як можна було вийти із коаліції, якщо її не було? Чи треба окремий документ для президента на підтвердження, якщо, наприклад, він вважає, що коаліції немає?