Решение Зеленского о роспуске Рады обжалуют в КСУ, – Парубий

Решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины может быть обжаловано в Конституционном суде. Об этом написал председатель парламента Андрей Парубий на своей странице в Фейсбук.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует распустить

ВРУ. Об этом он прямо сказал во время инаугурационной речи 20 мая в помещении сессионного зала.

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Глава Рады Андрей Парубий написал на своей странице в соцсети реакцию на такое решение Зеленского.

Грустно и тревожно, что Гарант Конституции Украины начинает свою деятельность на посту с грубого нарушения Конституции. Плохой знак,

– подчеркнул спикер парламента.

В комментариях под этой заметкой один из пользователей сети спросил, будет ли обжаловано такое решение новоизбранного президента в Конституционном суде. На что Парубий ответил – "да".



Коментарий под сообщением Парубия о роспуске Рады

Кроме того, Олег Ляшко у себя на Facebook-странице написал, что 22 мая инициирует сбор подписей под обращением в Конституционный суд о признании неконституционным указа Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Депутат добавил, что "систематическое нарушение президентом Зеленским Конституции и законов Украины грозит дестабилизацией государства и управляемым хаосом".

Может ли Зеленский распустить ВРУ

Президент не может распустить ВРУ, если идет процесс формирования коалиции или если до завершения каденции парламента осталось полгода (то есть за полгода до парламентских выборов).

И этих два пункта существуют:

• 17 мая в Раде объявили, что коалиция распалась, ведь из нее вышел "Народный фронт". Итак, по сути, был запущен процесс 30-дневного срока формирования новой коалиции.

• 27 мая должен был бы уже начаться полугодовой "иммунитет" ВРУ перед президентом – ведь остается полгода до новых парламентских выборов, а следовательно – полгода до конца каденции парламента.

Но также есть два "но":

• Конечно, президент имеет право досрочно прекратить полномочия ВРУ, в том числе если в течение 30 дней там не формируется коалиция. Но при этом только одного указа президента достаточно для того, чтобы считать обстоятельство "отсутствия коалиции" правдивым. Действующее законодательство не предусматривает иного порядка установления обстоятельств, чем просто их констатация в соответствующем указе главы государства. А это означает, что именно президент в своем указе может установить, как долго нет коалиции. Итак 17 мая как такое (когда "Народный фронт" вышел из Рады) не может считаться началом отсчета 30 дней. Владимир Зеленский считает, что коалиции уже не существует как два года.

• По информации из ЦИК, согласно действующему законодательству, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. А это означает, что как только обнародован указ Зеленского о роспуске Рады, то со следующего дня уже начнется избирательный процесс.

Можно ли обжаловать указ президента о роспуске Рады и отменить его

Когда опубликуют указ о роспуске Рады, то процесс создания коалиции уже не будет иметь никакого юридического значения. Однако будет иметь значение факт наличия или отсутствия судебных исков по указу.

Обжаловать указ можно в течение шести месяцев в Верховном Суде как суде первой инстанции. Рассмотрение дела может длиться в течение 60 дней со дня открытия производства по делу. Но решение Верховного Суда можно обжаловать, подав апелляцию Большой Палате Верховного Суда. Такую апелляцию могут рассматривать 60 дней, в отдельных случаях – дольше. На период судебного разбирательства указ президента будет действующим. Если суд признает указ незаконным, возникнет вопрос о легитимности Рады: была ли вообще коалиция, как можно было выйти из коалиции, если ее не было? Нужен ли отдельный документ для президента в подтверждение, если, например, он считает, что коалиции нет?