Чому змінилися електоральні настрої українців: пояснення експерта

Зміна рейтингів у основних учасників парламентських виборів пояснюється посиленням коливань настроїв, особливо на Заході України. Причиною стала низка скандалів.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

За його словами, зниження рейтингу партії "Голос" і підвищення в "Опозиційної платформи – За життя" і "Європейської Солідарності" пов’язано з останніми подіями.

На Заході України відреагували на реєстрацію кандидатами в депутати екс-регіонала Клюєва і скандального журналіста Шарія і можливий телеміст NewsOne – Росія. Емоції зіграли на користь начебто політичних антагоністів – "Опозиційної платформи – За життя" і "Європейської Солідарності". Є великі підозри, що це свідома політтехнологія по розкручуванню істерії, зрежисована Москвою,

– наголошує Володимир Фесенко.

Політолог відзначає: між "Голосом" і "Європейською Солідарністю" можуть бути перетікання виборців. В середині червня перетікання було в сторону "Голосу". Тепер навпаки – до Порошенка. Але в "Голосу" непогані шанси пройти в парламент.

Партія Порошенка багато говорить про протистояння реваншу проросійських сил і захист українських цінностей. Але виборцям треба розуміти – реально захищати Порошенко не зможе. Його партія буде в опозиції. А "Голос" зможе впливати на ситуацію, оскільки розглядається як потенційний партнер по коаліції,

– зауважує Фесенко.

Експерт додає: іде активна боротьба за третє місце між "Європейською Солідарністю", "Батьківщиною" і "Голосом". До того ж Тимошенко тільки зараз почала рекламну кампанію. Якщо почне розкручувати улюблену тарифну тему, то це може зіграти на її користь. Тому коливання настроїв виборців будуть. Активізувалася партія Гройсмана "Українська стратегія". І різні події, які можуть статися за цей час, вплинуть на вибір українців.

Які останні дані соціологічних опитувань? Згідно з дослідженням, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 25 червня по 7 липня, чотири партії проходять до Верховної Ради.

48,5% проголосували б за партію "Слуга народу";

14,1% – за партію "Опозиційна платформа – За життя";

9,2% – за партію "Європейська Солідарність";

6,2% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Відповідно до опитування партія "Голос" набирає 4,4%, а ще 4,1% виборців проголосували б за партію "Сила і Честь".

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.