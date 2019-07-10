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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Чому змінилися електоральні настрої українців: пояснення експерта

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      Рейтинг "Європейської Солідарності" зріс, а "Голос" може не пройти в парламент?
      Рейтинг "Європейської Солідарності" зріс, а "Голос" може не пройти в парламент? / 24 канал

      Зміна рейтингів у основних учасників парламентських виборів пояснюється посиленням коливань настроїв, особливо на Заході України. Причиною стала низка скандалів.

      Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      За його словами, зниження рейтингу партії "Голос" і підвищення в "Опозиційної платформи – За життя" і "Європейської Солідарності" пов’язано з останніми подіями.

      На Заході України відреагували на реєстрацію кандидатами в депутати екс-регіонала Клюєва і скандального журналіста Шарія і можливий телеміст NewsOne – Росія. Емоції зіграли на користь начебто політичних антагоністів – "Опозиційної платформи – За життя" і "Європейської Солідарності". Є великі підозри, що це свідома політтехнологія по розкручуванню істерії, зрежисована Москвою,
      – наголошує Володимир Фесенко.

      Політолог відзначає: між "Голосом" і "Європейською Солідарністю" можуть бути перетікання виборців. В середині червня перетікання було в сторону "Голосу". Тепер навпаки – до Порошенка. Але в "Голосу" непогані шанси пройти в парламент.

      Партія Порошенка багато говорить про протистояння реваншу проросійських сил і захист українських цінностей. Але виборцям треба розуміти – реально захищати Порошенко не зможе. Його партія буде в опозиції. А "Голос" зможе впливати на ситуацію, оскільки розглядається як потенційний партнер по коаліції,
      – зауважує Фесенко.

      Експерт додає: іде активна боротьба за третє місце між "Європейською Солідарністю", "Батьківщиною" і "Голосом". До того ж Тимошенко тільки зараз почала рекламну кампанію. Якщо почне розкручувати улюблену тарифну тему, то це може зіграти на її користь. Тому коливання настроїв виборців будуть. Активізувалася партія Гройсмана "Українська стратегія". І різні події, які можуть статися за цей час, вплинуть на вибір українців.

      Які останні дані соціологічних опитувань? Згідно з дослідженням, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 25 червня по 7 липня, чотири партії проходять до Верховної Ради.

      • 48,5% проголосували б за партію "Слуга народу";
      • 14,1% – за партію "Опозиційна платформа – За життя";
      • 9,2% – за партію "Європейська Солідарність";
      • 6,2% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

      Відповідно до опитування партія "Голос" набирає 4,4%, а ще 4,1% виборців проголосували б за партію "Сила і Честь".

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      парламентські вибори 2019

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України ВО Батьківщина Партія Голос Європейська солідарність Парламентські вибори 2019 Петро Порошенко Опозиційна платформа – За життя Телеміст Newsone і Росія24
      Джерело: 24 канал
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