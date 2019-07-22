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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чи об'єднаються партії Зеленського та Порошенка: пояснення кандидатки

      2310 Читать новость на русском
      Кандидатка у нардепи від "Європейської Солідарності" Софія Федина
      Кандидатка у нардепи від "Європейської Солідарності" Софія Федина / 24 канал

      Дві топові політсили "Слуга народу" та "Європейська солідарність" мали жорстку конкуренцію під час президентських виборів. Чи зможуть партії об'єднати сили та створити коаліцію, а також чи співпрацюватимуть партії – читайте далі.

      Як сказала кандидатка у нардепи від "Європейської Солідарності" Софія Федина у прямому ефірі 24 каналу, що варто вже сідати за роботу і працювати на благо України.

      Читайте також: Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК підрахувала половину голосів

      На її думку, варто шукати й знаходити спільні точки дотику, аби надалі працювати в інтересах країни.

      Щодо коаліції, на мою думку, про це говорити нема сенсу, адже "Слуга народу" і так отримує більшість. Тож вони можуть формувати уряд одноосібно. Але з цим вони отримують не лише всю повноту влади, але й максимальну відповідальність,
      – пояснила Федина.

      Вона також додала, що у випадку висування законопроектів щодо євроінтеграції, збереження територіальної цілісності, або будь-якої іншої ініціативи, що забезпечують нормальне та ефективне функціонування держави, то ми будемо єднатись. 


      Як формується коаліція у Верховній Раді / Інфографіка 24 каналу

      Хто проходить до Верховної Ради згідно з результатами екзит-полу:
      • "Слуга народу" – 44,2%;
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%;
      • "Європейська солідарність" – 8,8%;
      • "Батьківщина" – 7,4%;
      • "Голос" – 6,5%.

      До слова, станом на 20 годину (закриття виборчих дільниць) в Україні проголосували 49,84% виборців. Для порівняння – на парламентських виборах 2014 року явка становила 51,2%. Загалом участь у дострокових парламентських виборах в Україні 21 липня 2019 року взяли понад 14,7 мільйона виборців.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини політики Новини України Слуга народу Європейська солідарність ЦВК Коаліція
      Джерело: 24 канал
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