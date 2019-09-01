Зустріч Зеленського з Пенсом, головне: корупція, підтримка США і співпраця в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський під час свого офіційного візиту до Польщі провів зустріч з віцепрезидентом США Майом Пенсом. Під час зустрічі політики, зокрема, обговорили двосторонні відносини між державами, шляхи розвитку взаємин та підтримку Штатами України у протистоянні Росії.

Сполучені Штати продовжать підтримку України

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Віцепрезидент США Майк Пенс запевнив, що Сполучені Штати Америки продовжать підтримку України.

Між США та Україною надзвичайно сильні стосунки, ми завжди підтримуємо і стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Це почалося ще з 2014 року, з того часу ми підтримуємо територіальну цілісність і народ України,

– сказав політик.

За його словами, Штати і надалі продовжать пдітримувати суверенітет України, зокрема, у питанні анексії Криму.



Зустріч Зеленського і Пенса у Варшаві / фото: Офіс Президента

Зі свого боку Президент України Володимир Зеленський погодився, що США завжди підтримували та відстоювали права України.

"Дійсно, як ви сказали, наші країни багато що об'єднує. Хочу вам подякувати, що США завжди відстоювали права України, захищали і не змінювали своєї позиції щодо нашої територіальної цілісності та суверенітету України", – зазначив Зеленський.

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Війна на Донбасі

Володимир Зеленський також подякував США за фінансову та військову підтримку і заявив, що у вірить у те, що скоро на Донбасі буде мир.

Я хотів би подякувати українцям, які захищають Україну, вам особисто, США, президентові і уряду за фінансову і військову допомогу, яку ви робите особисто для України. Ми віримо, що скоро буде мир. І все для цього робимо,

– заявив український гарант.



Зеленський заявив, що вірить у близьке завершення війни на Донбасі / фото: Офіс Президента

Боротьба з корупцією в Україні

Володимир Зеленський на зустрічі з Майком Пенсом заявив, що корупцію допоможуть перемогти молодий уряд, вдалі кадрові призначення та понад 70 законопроєктів.

"У перший же день роботи нової Верховної Ради України ми зареєстрували близько 74 законопроєктів, які допоможуть реформувати українську систему. Вони допоможуть не лише боротися, а й перемогрти корупцію", – сказав президент.

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Він також підкреслив, що 5 вересня розпочне роботу Вищий антикорупційний суд та заявив про намір перезапустити антикорупційні правоохоронні органи.

Ми вже змінили голову СБУ, зараз у нас нарешті новий генеральний прокурор і новий молодий уряд. Ми дійсно налаштовані перемогти, побороти корупцію. Я не збираюся чекати 5 років, а хочу запустити головні реформи протягом першого року роботи нової команди,

– заявив Володимир Зеленський.

Американсько-українська співпраця у сферах енергетики та економіки

Віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що у США чекають можливості обговорити з Україною співпрацю в галузі енергетики і економіки.

"Я чекаю можливості обговорити питання енергетики, енергоресурсів, яким чином це розвивається в Україні. Обговорити питання енергонезалежності України і нашої можливої співпраці в галузі енергетики і економіки", – сказав Майк Пенс.



Пенс заявив, що у США чекають можливості обговорити з Україною сферу енергетики / фото: Офіс Президента