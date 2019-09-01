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      Прорив, – Зеленський про перші результати поїздки до Польщі

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      Зеленський вважає візит до Польщі "не відлигою, а прогресом"
      Зеленський вважає візит до Польщі "не відлигою, а прогресом" / Getty Images

      Підсумки першого дня візиту Володимира Зеленського до Польщі, що розпочався 31 серпня, сам глава держави називає "не відлигою, а проривом".

      Процес відновлення історичної справедливості зрушив з місця, про це написав Президент України на своїй фейсбук-сторінці.

      Вам буде цікаво: У Польщі не розуміють, чого хоче Зеленський в обмін на історичне примирення

      Глава держави нагадав, що знову розпочне роботу група "із "обнулення" взаємних претензій". 

      Це було дуже болюче питання, але величезна взаємна повага, політична воля будувати дружні стратегічні відносини України та Польщі допоможуть нам завершити цю роботу й перегорнути болючі сторінки спільної історії,
      – написав Зеленський.

      Про що домовились Зеленський і Дуда

      • Ексгумаційні роботи – Зеленський готовий розблокувати дозвіл на ексгумацію тіл у польських похованнях в Україні, а Польща у відповідь впорядкує українські місця пам'яті на своїй території.
      • Меморіал примирення – український президент також запропонував Анджею Дуді спорудити на українсько-польському кордоні спільний меморіал примирення. Президент України наголосив, що немає жодних питань, які б не можна було вирішити діалогом.
      • Санкції проти Росії – Дуда заявив, що санкції проти Росії мають зберігатися, а Україна має повернути собі територіальну цілісність, яка існувала до 2014 року.
      • "Північний потік-2" – Володимир Зеленський наголосив, що тут Україна і Польща говорять однією мовою. Скандальний російьский газопровід глава держави назвав загрозою усій Європі. Водночас Україна виступає за енергетичну співпрацю в трикутнику "Польща-США-Україна".

      "Щодо сучасності: ми домовилися розв’язати проблему з вантажоперевезеннями через українсько-польський кордон. В енергетичній сфері ми обговорили співпрацю у форматі Вашингтон – Варшава – Київ. Візит триває. 1 вересня ще багато важливих справ і зустрічей", – додав глава держави.

      1 вересня Володимир Зеленський також візьме участь у відзначення 80-ї річниці початку Другої світової війни.

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      Теги: Новини України Новини Польщі Володимир Зеленський Президент України Анджей Дуда Історія Новини політики
      Джерело: 24 канал
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