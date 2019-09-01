У Польщі не розуміють, чого хоче Зеленський в обмін на історичне примирення

У Варшаві завершився день переговорів української делегації на чолі з президентом Зеленським з представниками Польщі, зокрема, з президентом Дудою та урядовцями. Зустріч вийшла успішною, зважаючи на велику кількість позитивних заяв. Однак залишилася одна проблема, пов'язана з історичними питаннями.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів європейський кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпін.

Читайте також: Зеленський провів зустріч з Дудою в Польщі: відео

За його словами, якщо говорити про досягнення, то кількість позитивних заяв зашкалює.

Найважливіше, мені здається, що у розмовах з польськими представниками тут, у столиці, відчувається, що Варшава готова до налагодження відносин з Україною, покращення відносин до такого рівня, який він, можливо, був ще понад 5 років тому, до цієї адміністрації у Варшаві, коли Польщу називали найбільшим адвокатом України у Європі, найближчим союзником,

– наголосив Цюпін.

Однак він додав, що чинний представник одного з аналітичних центрів у Варшаві, близького до уряду, вказав йому на одну проблему, яку необхідно обов'язково подолати.

"Йдеться про суперечки щодо історії і конкретно питання про право поляків на ексгумацію останків на території України. Виглядає, що це питання може бути вирішеним. Про це сьогодні пан Зеленський заявив у Варшаві. Він навіть запропонував спорудити пам'ятник примиренню поляків та українців на кордоні", – пояснив кореспондент.

Виявляється, що насправді у Польщі не зовсім розуміють ще, як це буде зроблено. Тобто вони бачать позитивні сигнали, вони готові на позитивні кроки. Але те, що мені сказали, виглядає так: ми не зовсім розуміємо, що пан Зеленський хоче навзамін за ці певні, так би мовити, поступки. Що він хоче? Чи економічну співпрацю, чи якісь погодженості в історичній сфері,

– підкреслив Цюпін.

Він підсумував, що урядовцям і дипломатам ще належить попрацювати, аби з цих благих і позитивних намірів, які проявилися сьогодні у Варшаві, вийшло щось конкретне. "Окрім, звичайно, певних конкретних речей, які були сьогодні підписані – зокрема, тристоронній меморандум Польщі, України та США у питанні постачання газу, диверсифікації постачання газу", – пояснив кореспондент.

Що відомо про "газовий" меморандумМеморандум підписали Польща, Україна та США 31 серпня 2019 року. В планах меморандуму побудувати газопровід, який об’єднає газотранспортні системи двох країн. Тристороння угода передбачає розвиток постачань американського скрапленого природного газу в Польщу і Україну, використання українських підземних газових сховищ та облаштування газової інфраструктури.