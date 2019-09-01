08:10
1 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Штраф для Путіна. Парнокопитний патріотизм
      Вєсті Кремля
      20:00, 31 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Хамство від Дубінського. Нова витівка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:42, 31 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      У Польщі не розуміють, чого хоче Зеленський в обмін на історичне примирення

      527 Читать новость на русском

      У Варшаві завершився день переговорів української делегації на чолі з президентом Зеленським з представниками Польщі, зокрема, з президентом Дудою та урядовцями. Зустріч вийшла успішною, зважаючи на велику кількість позитивних заяв. Однак залишилася одна проблема, пов'язана з історичними питаннями.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів європейський кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпін.

      Читайте також: Зеленський провів зустріч з Дудою в Польщі: відео

      За його словами, якщо говорити про досягнення, то кількість позитивних заяв зашкалює.

      Найважливіше, мені здається, що у розмовах з польськими представниками тут, у столиці, відчувається, що Варшава готова до налагодження відносин з Україною, покращення відносин до такого рівня, який він, можливо, був ще понад 5 років тому, до цієї адміністрації у Варшаві, коли Польщу називали найбільшим адвокатом України у Європі, найближчим союзником,
      – наголосив Цюпін.

      Однак він додав, що чинний представник одного з аналітичних центрів у Варшаві, близького до уряду, вказав йому на одну проблему, яку необхідно обов'язково подолати.

      "Йдеться про суперечки щодо історії і конкретно питання про право поляків на ексгумацію останків на території України. Виглядає, що це питання може бути вирішеним. Про це сьогодні пан Зеленський заявив у Варшаві. Він навіть запропонував спорудити пам'ятник примиренню поляків та українців на кордоні", – пояснив кореспондент.

      Виявляється, що насправді у Польщі не зовсім розуміють ще, як це буде зроблено. Тобто вони бачать позитивні сигнали, вони готові на позитивні кроки. Але те, що мені сказали, виглядає так: ми не зовсім розуміємо, що пан Зеленський хоче навзамін за ці певні, так би мовити, поступки. Що він хоче? Чи економічну співпрацю, чи якісь погодженості в історичній сфері,
      – підкреслив Цюпін. 

      Він підсумував, що урядовцям і дипломатам ще належить попрацювати, аби з цих благих і позитивних намірів, які проявилися сьогодні у Варшаві, вийшло щось конкретне. "Окрім, звичайно, певних конкретних речей, які були сьогодні підписані – зокрема, тристоронній меморандум Польщі, України та США у питанні постачання газу, диверсифікації постачання газу", – пояснив кореспондент.

      Що відомо про "газовий" меморандумМеморандум підписали Польща, Україна та США 31 серпня 2019 року. В планах меморандуму побудувати газопровід, який об’єднає газотранспортні системи двох країн. Тристороння угода передбачає розвиток постачань американського скрапленого природного газу в Польщу і Україну, використання українських підземних газових сховищ та облаштування газової інфраструктури.

      що відомо про візит зеленського до польщі:
      blog_ava
      "Посадки" почнуться восени: Зеленський про Антикорупційний суд
      сьогодні
      751
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Польщі Анджей Дуда Закордонні візити Зеленського
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: деньги не пахнут, или О людях, которых кормит война
      31 серпня , 22:00 Письмо из Луганска: деньги не пахнут, или О людях, которых кормит война
      Ольга Черненко 1233
      Голобородько VS Зеленський: Чим здивувало перше засідання Ради
      31 серпня , 19:30 Голобородько VS Зеленський: Чим здивувало перше засідання Ради
      Антон Голобородько 1384
      Украине следует отказаться от госшахт
      31 серпня , 16:30 Украине следует отказаться от госшахт
      Сергій Фурса 789
      Ваші сири кращі, ніж у Франції, – у чому успіх крафтових сироварень та козячих ферм України
      31 серпня , 16:00 Ваші сири кращі, ніж у Франції, – у чому успіх крафтових сироварень та козячих ферм України
      Ukraїner 1282
      Испытание ядерного оружия на людях в СССР: после взрыва солдаты вскакивали и кричали "ура"
      31 серпня , 12:00 Испытание ядерного оружия на людях в СССР: после взрыва солдаты вскакивали и кричали "ура"
      Максим Мирович 3320
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук