Дуда та Зеленський порівняли початок Другої світової із агресією Росії у 2014

Нікому в світі не можна дозволяти силою змінювати кордони держав – як це відбувалося в роки Другої світової війни, а також і в Україні в 2014 році. Однак і тоді, і зараз українські народи крокують пліч-о-пліч.

Про це заявили президенти Польщі та Україні Анджей Дуда і Володимир Зеленський під час брифінгу після особистої зустрічі у Варшаві в суботу 31 серпня.

На цій же зустрічі Зеленський запропонував Дуді збудувати на кордоні країн меморіал примирення

Дуда наголосив, що нікому не можна дозволяти ні в Європі, ні у світі змінювати кордони силою, як це сталося в Україні в 2014 році.

Україна повинна залишатися вільною суверенною державою, і ніхто не може порушувати спокій і територіальну цілісність України, особливо в контексті 80-ї річниці початку Другої світової війни,

– сказав польський президент.

Президент України Володимир Зеленський у виступі нагадав, що 1 вересня 1939 року (день, коли почалася Друга світова із вторгнення німецьких військ до Польщі) польський народ став на захист своєї батьківщини від гітлерівських загарбників.

Тоді пліч-о-пліч з поляками стояли і представники українського народу, на той час громадяни Польщі. У польському війську воювали тисячі українців. Багато з них віддали життя у важкій боротьбі з нацистами і стали жертвами комуністичної тоталітарної системи,

– говорив Зеленський.

От і зараз, через 80 років, Польща допомагає Україні захищати її територіальну цілісність. Глава України наголосив, що поляки роблять це навіть безпосередньо пліч-о-пліч з українськими військовими.

Відео брифінгу Зеленського та Дуди:

Зазначимо, що опісля розмови із Анджеєм Дудою Володимир Зеленський має зустрітися з прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалком Сенату Станіславом Карчевським та представниками бізнесу.



А 1 вересня Президент України візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві до 80-х роковин початку Другої світової війни. Тоді ж Володимир Зеленський матиме низку зустрічей з лідерами інших держав, які також приїхали на урочистості.