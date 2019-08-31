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      Дуда та Зеленський порівняли початок Другої світової із агресією Росії у 2014

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      Дуда та Зеленський спілкувалися у Варшаві
      Дуда та Зеленський спілкувалися у Варшаві / president.gov.ua

      Нікому в світі не можна дозволяти силою змінювати кордони держав – як це відбувалося в роки Другої світової війни, а також і в Україні в 2014 році. Однак і тоді, і зараз українські народи крокують пліч-о-пліч.

      Про це заявили президенти Польщі та Україні Анджей Дуда і Володимир Зеленський під час брифінгу після особистої зустрічі у Варшаві в суботу 31 серпня. 

      На цій же зустрічі Зеленський запропонував Дуді збудувати на кордоні країн меморіал примирення

      Дуда наголосив, що нікому не можна дозволяти ні в Європі, ні у світі змінювати кордони силою, як це сталося в Україні в 2014 році.

      Україна повинна залишатися вільною суверенною державою, і ніхто не може порушувати спокій і територіальну цілісність України, особливо в контексті 80-ї річниці початку Другої світової війни,
      – сказав польський президент.

      Президент України Володимир Зеленський у виступі нагадав, що 1 вересня 1939 року (день, коли почалася Друга світова із вторгнення німецьких військ до Польщі) польський народ став на захист своєї батьківщини від гітлерівських загарбників.

      Тоді пліч-о-пліч з поляками стояли і представники українського народу, на той час громадяни Польщі. У польському війську воювали тисячі українців. Багато з них віддали життя у важкій боротьбі з нацистами і стали жертвами комуністичної тоталітарної системи,
      – говорив Зеленський.

      От і зараз, через 80 років, Польща допомагає Україні захищати її територіальну цілісність. Глава України наголосив, що поляки роблять це навіть безпосередньо пліч-о-пліч з українськими військовими.

      Відео брифінгу Зеленського та Дуди:

      Зазначимо, що опісля розмови із Анджеєм Дудою Володимир Зеленський має зустрітися з прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалком Сенату Станіславом Карчевським та представниками бізнесу.

      А 1 вересня Президент України візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві до 80-х роковин початку Другої світової війни. Тоді ж Володимир Зеленський матиме низку зустрічей з лідерами інших держав, які також приїхали на урочистості.

      підсумки зустрічі дуди й зеленського: найважливіше
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      Теги: Новини України Новини Польщі Новини Росії Війна на Донбасі Анджей Дуда Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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