Прорыв, – Зеленский о первых результатах поездки в Польшу

Итоги первого дня визита Владимира Зеленского в Польшу, который начался 31 августа, сам глава государства называет "не оттепелью, а прорывом".

Процесс восстановления исторической справедливости сдвинулся с места, об этом написал Президент Украины на своей странице в фейсбук.

Вам будет интересно: В Польше не понимают, чего хочет Зеленский в обмен на историческое примирение

Глава государства напомнил, что снова начнет работу группа по "обнулению" взаимных претензий".

Это был очень болезненный вопрос, но огромное взаимное уважение, политическая воля строить дружеские стратегические отношения Украины и Польши помогут нам завершить эту работу и перевернуть болезненные страницы совместной истории,

– написал Зеленский.

О чем договорились Зеленский и Дуда

Эксгумационные работы – Зеленский готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, а Польша в ответ упорядочит украинские места памяти на своей территории.

– Зеленский готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, а Польша в ответ упорядочит украинские места памяти на своей территории. Мемориал примирения – украинский президент также предложил Анджею Дуде соорудить на украинско-польской границе совместный мемориал примирения. Президент Украины подчеркнул, что нет никаких вопросов, которые бы нельзя было решить диалогом.

– украинский президент также предложил Анджею Дуде соорудить на украинско-польской границе совместный мемориал примирения. Президент Украины подчеркнул, что нет никаких вопросов, которые бы нельзя было решить диалогом. Санкции против России – Дуда заявил, что санкции против России должны сохраняться, а Украина должна вернуть себе территориальную целостность, которая существовала до 2014 года.

– Дуда заявил, что санкции против России должны сохраняться, а Украина должна вернуть себе территориальную целостность, которая существовала до 2014 года. "Северный поток-2" – Владимир Зеленский подчеркнул, что здесь Украина и Польша говорят на одном языке. Скандальный газопровод "Северный поток – 2" глава государства назвал угрозой всей Европе. В то же время Украина выступает за энергетическое сотрудничество в треугольнике "Польша-США-Украина".

"Относительно современности: мы договорились решить проблему с грузоперевозками через украинско-польскую границу. В энергетической сфере мы обсудили сотрудничество в формате Вашингтон – Варшава – Киев. Визит продолжается. 1 сентября еще много важных дел и встреч", – добавил глава государства.

1 сентября Владимир Зеленский также примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.