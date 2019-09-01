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      Ми це зараз дуже відчуваємо, – Зеленський порівняв війну на Донбасі з Другою світовою

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Прес-служба Володимира Зеленського

      Президент України Володимир Зеленський назвав Другу світову великою світовою трагедією. Український гарант вважає, що подібне відбувається зараз в Україні – на Донбасі. Водночас він висловив сподіваання, що скоро буде мир.

      Як підкреслив український президент Володимир Зеленський під час зустрічі з віцепрезидентом США Майком Пенсом у Варшаві, українці, дійсно, розуміють, що таке є трагедією, пише УНІАН.

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      "Як і Польщу, Україну було окуповано під час Другої світової війни. Дуже багато наших близьких і рідних загинули на війні", – зауважив український гарант.

      Він наголосив, що Друга світова війна є великою світовою трагедією.

      Ми це зараз дуже відчуваємо, особливо, коли в нас йде війна на Донбасі, коли у нас щодня гинуть наші хлопці, наші українські військові,
      – додав Зеленський.

      Також президент подякував українцям, які захищають свою Батьківщину та особисто США, американському президентові та уряду цієї країни за фінансову та військову допомогу, яку вони роблять для України.

      "Ми віримо, що скоро буде мир. І все для цього робимо", – підсумував Зеленський.

      Володимир Зеленський у Варшаві бере участь у заходах з нагоди 80-річчя від початку Другої світової війни. Раніше український президент підкреслював, що тоді у 1939 році відбувалися схожі події, що і в 2014-му, коли Росія окупувала Крим і Донбас, а також розпочала в останньому регіоні війну.

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      З ким ще зустрічався Зеленський у Варшаві:

      – з президентом Польщі Анджеєм Дудою;

      – з маршалком місцевого Сенату (спікер парламенту) Станіславом Карчевським;

      – з головою Ради міністрів Польщі (аналог українського прем'єр-міністра) Матеушем Моравецьким;

      – з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі;

      – з президентом Литви Гітанасом Науседою;

      – з прем'єр-міністром Королівства Бельгія Шарлем Мішелем.

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      Теги: Президент України Історія Новини США Новини Польщі Війна Війна на Донбасі Новини політики Новини України Володимир Зеленський
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